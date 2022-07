Négy perc alatt négy gól esett, hármat a vendégek, egyet a hazaiak lőttek. Azt hittük, hogy két tucatig meg sem állnak a felek, de aztán a nagy meleg megtette hatását. Pedig nem volt az a pokoli hőség, mint az elmúlt napokban, de az árnyékot adó fák hiányában lehetett izzadni.

Harmadszor lépett fel a megyében az idei nyáron a Bakalár László által menedzselt gálacsapat, amely korábban Kakasdon és Kisdorogon is járt. Sztárokat most is hoztak magukkal szép számmal: itt volt a pályára végül nem lépő Dárdai Pál mellett Juhász Roland (Videoton), Czvitkovics Péter (DVSC), Kulcsár Árpád (PMFC), illetve a megye szülöttei közül Fehér Csaba (NAC Breda, PSV Eindhoven), Fehér Attila (Videoton, Paksi FC) vagy Hosnyánszki Zsolt (Videoton, Siófok).

A harminc éve bajnok gerjeniek odafigyeltek a fiatalításra is – mégsem várhatta el tőlük senki, hogy három évtized után felvegyék a versenyt a pár éve még aktívan játszókkal. Futásban. Mert azt, hogy még ma is kiválóan kezelik a labdát, ezúttal is bizonyították. Hanol Milán és ifj. Buzás Attila az előző idényben az NB III-ban edződött, lőttek is egyet-egyet. A közönség három hazai találatnak is tapsolhatott, de ugyanúgy járt a taps a Dárdai Team nyolc góljáért.

Czvitkovics Péter például olyan fineszes megoldással emelt a kapuba, mint amilyeneket anno bemutatott a Lokiban a Fiorentina vagy a Lyon ellen a Bajnokok Ligájában. Dárdai Pál legkisebb fia, Bence pedig akkor került helyzetbe, amikor akart, rúgott is hármat vagy négyet – talán ő sem tudja mennyit.

A fordulás után már rövidített etapokat játszottak, de így is láthatták még hat gólt a kitartó drukkereknek (akiknek nem tudott eléggé hálás lenni a szurkolásert a meccs szpíkere). A legnagyobb tapsot Porga István, a gerjeniek korelnöke kapta, aki a negyedik hazai találatot jegyezte. Végül ugyanúgy tizenkettőnél álltak meg a Hertha-mezben játszó vendégek, ahogy a nyári turné első meccsén, Kakasdon.

Palásti Lajos, a harminc évvel ezelőtti bajnokcsapat játékos-edzője két jubileumot is ült szombaton: előbb a futballpályán a régi barátokkal nosztalgiázott, késő este pedig Domboriban az általa megálmodott diszkóban ünnepelte az egykori Pala Disco három évtizedes jubileumát. Mondhatjuk stílszerűen, hogy ez a nap számára tényleg más volt mint a többi...