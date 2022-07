A 2022/2023-as idényben is csoportonként 20-20 csapat küzd a helyezésekért, azaz a három osztályban összesen hatvan sportszervezet szerepel. A Tolna megyei gárdákat a várakozásoknak megfelelően a Közép csoportba sorolta be a szövetség, azaz itt kapott helyet a Paksi FC II, a Szekszárdi UFC és az újonc Majosi SE is.

Érdekes, hogy ebben a csoportban szerepel a legtöbb tartalékcsapat. A tizenkét NB I-es gárda közül a Fradi, az Újpest, a Honvéd, az MTK, a Paks és az élvonalban újonc Kecskemét is itt indítja második sorát. A bajnokság küzdelmei a tervek szerin július 31-én kezdődnek. A mérkőzéseket az előző idény(ek)hez hasonlóan általában vasárnaponként rendezik, ettől csak az ünnepnapok miatt térnek el, illetve ha hétközi fordulókat iktatnak be.



A Közép csoport csapatai

Balassagyarmati VSE, Bánk SE, Ceglédi VSE, Dunaújváros FC, ESMTK, FC Dabas, Ferencvárosi TC II, Hódmezővásárhelyi FC, Bp. Honvéd-MFA II, Iváncsa KSE, Kecskeméti TE II, Majosi SE, Makó FC, Monor, MTK Budapest II, Paksi FC II, PEAC, Szekszárdi UFC, Szolnoki MÁV, Újpest FC II.