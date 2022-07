– Hogy tetszett az új útvonal?

– Nagyon tetszett, jó döntés volt a szervezőktől, hogy a sárközi körbe betették a szálkai emelkedőt, ez jó pár bringásnak kihívást jelentett, s alaposan meg is rostálta a mezőnyt. A hegyi szakaszok mindig nehezek voltak, mert a menők csapatai meghúzták a sort, de a sík szakaszokon is rendszeresek voltak a támadások, a próbálkozások, s annak ellenére, hogy a mezőny mindkét országúti szakasz végén együtt ért be a célba, közben azért akadt kihívás rendesen, nagyon oda kellett figyelni és észnél kellett lenni, mert elég kemény volt a tempó.

– Véget ért a Gemenc Nagydíj, mi a következő úti célja?

– A hétvégén lesz a V4-es verseny, de azt még nem tudom, hogy azon elindulok-e? Egyelőre még itthon vagyok Szekszárdon, pihenek, találkozom a barátaimmal, kikapcsolódok, erőt gyűjtök. A bringázást egy kicsit háttérbe szorítom. Az viszont már biztos, hogy a következő héten Lengyelországba megyünk a csapattal, két egynapos és egy négynapos versenyen állunk rajthoz. A Gemenc Nagydíjtól kaptam egy kis önbizalmat, szeretnék ezeken is a lehető legjobban szerepelni.

Visszahozná a hegyi prológot

Istlstekker Zsolt nagyon várja már a jövő évi Gemenc Nagydíjat, amelyen szeretne javítani az idei helyezésén. Bár – teszi hozzá –, amíg nem ismeri a csapatokat, nehéz megjósolni, hogy mire lehet képes, de egy top tízes szereplésnek nagyon tudna örülni.

Azt mondja, ha a szervezők 2023-ra is megtartják az idei útvonaltervet, azzal elégedett lesz, mert tetszett neki a pálya vonalvezetése a maga emelkedőivel, lankáival. A kritériumverseny útvonalát azonban lerövidítené, hogy a kilátogató szurkolók – akikből szerencsére újra egyre több van –, legalább tíz körrel többször láthassák az előttük elszáguldó kerekeseket. A fő verseny elé pedig visszahozná a korábbi években nagy népszerűségnek örvendő hegyi prológot, amikor a Garay térről kellett feltekerni a Kálvária-tetőre, a kilátóhoz.

