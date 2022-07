Más lesz ez a szezon, mint amilyen a klub első idénye volt az NB III-ban.

Ebben bízik Kardos Ernő, a majosiak vezetőedzője. De ebben bíznak a vezetők és a párját ritkító szurkolótábor is.

Zajlik az élet Majoson. Hétfőn szinte már ki is hirdette a teljes keretet Kardos Ernő, aki egy helyet hagyott üresen – mondván, bármi történhet a rajtig hátralévő időben.

Eddig kilenc futballistát igazoltak, közte három olyat, aki az NB III-ban kötelező fiatalszabálynak is megfelel, azaz 2004-es születésű. Az új idénytől ugyanis minden csapatban az első perctől az utolsóig a pályán kell lenni egy ilyen korú játékosnak.

Pólics Áron (2004.05.27.) és Sajnovics Milán (2004.11.11.) a Pécsi MFC-től, Ulrich Dániel (2004.05.05.) a bajnok HR-Rent Kozármislenytől érkezett, s mellettük ott van még a kapus, Hübner Szabolcs (2005.10.04.), aki már tavasszal is tagja volt a keretnek.

Utóbbi – mármint Ulrich – a hétvégi edzőmeccsen máris letette a névjegyét, hiszen duplázni tudott a PTE-PEAC ellen 4–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen.

A kapus, Vukman Donát szintén a Pécsi MFC-től jött, a védelemben bevethető Czuczi Péter a Kaposvári Rákóczi NB III-as csapatában, Rituper Roland pedig a megye egyes Nagyatádi FC-ben számított alapembernek az előző bajnokságban.

Kovács László a Paksi FC második csapatát erősítette, Orsós Tamás szintén a Kaposvári Rákóczi keretének volt tagja, Sólyom Bence pedig jól ismeri a majosiakat, hiszen kétszer is játszott ellenük a megye egyben a Tamási 2009 FC futballistájaként.

„A bennmaradást tűztük ki célul, de bizakodó vagyok, mert sikerült a terveknek megfelelően erősítenünk – mondta Kardos Ernő. – Nagyon erős bajnokságnak nézünk elébe, azt már látni lehet, hogy a Dunaújváros és a Balassagyarmat ki fog emelkedni a mezőnyből, de kíváncsian várom, hogy az NB I-es gárdák tartalékcsapatai mire lesznek képesek. Azt gondolom, hogy jó sorsolást kaptunk, itthon kezdünk a PEAC ellen egy újoncrangadón. Az elmúlt nagyon jó ritmusban futballozva legyőztük őket, mindenképpen előny számunkra, hogy saját pályánkon, sok néző előtt játszhatunk, egy jó kezdéssel meg tudjuk alapozni a bajnoki folytatást. Persze a hétvégi találkozóból messzemenő következtetéseket kár levonni, három hét múlva egy teljesen másik PEAC-ot fogadunk majd, abban biztos vagyok” – tette hozzá Kardos Ernő.

Nemcsak a pályán belül, hanem azon kívül is sikerült erősíteni. Az NB III-ra is marad a szakmai stábban Kelemen Krisztián erőnléti edző, s Kardost közvetlenül segíti a technikai vezetői feladatok ellátása mellett pályaedzőként is dolgozó Gyánó Szabolcs. A kapusok felkészítéséért továbbra is Viszt Péter felel majd.

A PTE-PEAC elleni nyitómeccset július 31-én, vasárnap játsszák a majosiak, a kezdési időpontokról még nem döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Hatan távoztak a megye egyes bajnokcsapattól

A tavalyi keretből távozott Komáromi Bence, Vituska Norbert, Kovács Gergő, Sümegi Balázs és Czebei Ádám, Máté Balázs pedig közel tíz Majoson eltöltött idény után felhagyott az aktív játékkal.



Huszonnégy játékos alkotja jelenleg az újonc keretét

A majosi se játékoskerete a 2022/2023-as NB III-as bajnokságban. kapusok: Genzler Gellért (2002), Hübner Szabolcs (2005), Vukman Donát (2001).Védők: Bognár Sándor (1991), Czuczi Péter (2000), Kugli Ákos (1999), Ledneczki Gergő (1995), Pál Achilles (1998), Pólics Áron (2004), Rituper Roland (2002), Szeiler Andor (1997), Széles Bence (2001).Középpályások: Hock Attila Robin (1996), Keczeli Krisztián (1988), Kovács László (2001), Nagy Norbert (1991), Orsós Tamás (2002), Petrovics Tamás (1999), Simó Csongor Szabolcs (1999), Ulrich Dániel (2004). Támadók: Lizák Péter (1987), Pál Márton (2001), Sajnovics Milán (2004), Sólyom Bence (2002).