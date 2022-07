– Engedje meg, hogy gratuláljak az elismeréshez!

– Nagyon köszönöm, bevallom, nem számítottam rá, hogy nekem ítélik oda ezt a díjat. Ez eddigi pályafutásom legrangosabb egyéni elismerése – felelte lapunknak Kiss Patrik, a megye egyes bölcskeiek 23 éves támadója.

– Ne szerénykedjen, remek tavaszt produkált, ahogy csapata, a Bölcskei SE is!

– Boldog és elégedett is vagyok, mert ez a díj egy pozitív visszajelzése annak a munkának, amit belefektettem ebbe a szezonba. A jelek szerint jó úton haladok, hogy minél többet tudjak kihozni magamból. És igen, ahogy mondja, csapatszinten is jól teljesítettünk tavasszal, de összességében nem lehetünk elégedettek.

– Mi volt a baj ősszel? Valahogy nem volt az igazi az első félévben a bölcskei csapat!

– Az előző évi harmadik helyezésünkből kiindulva azt mondhatom, hogy mi is többet vártunk magunktól. Mentálisan és csapat szinten is alul teljesítettünk. Hiába vannak egyéni szinten is kiemelkedő képességű futballistáink, nem tudtunk csapatként működni, mentálisan nem voltunk rendben. Télen egy edzőcserén is étestünk, ami engem kicsit jobban megviselt a vártnál, mert Barics Péterrel már Dunaföldváron is dolgoztam, és Bölcskére is neki köszönhetően kerültem. Pályafutásom során sokat tanultam tőle, és a pályán kívül is jó kapcsolatban vagyunk.

– Azt azért nem vitathatja, hogy bejött az edzőcsere!

– Miskovicz Bálint személyében egy más habitusú, viszont szintén győztes mentalitású edző vette át a szakmai irányítást. Érkezésével sokkal felszabadultabbak lettünk, és új lendületet is kaptunk. Egy célunk volt, hogy jobban teljesítsünk, mint ősszel, ami sikerült is. Sajnos a dobogó nem lett meg, de végig jó, eredményes és nézhető focit játszottunk. Mindenki megdolgozott ezért az eredményért.

– Ilyen félév után mi mást is kívánhatnánk önnek, mint hasonló folytatást!

– Egyelőre még nem tudom, hogy mit hoz a jövő számomra. Továbbra is szeretnék ugyanilyen jól teljesíteni, és a lehető legtöbbet ki akarom hozni magamból az új idényben is. Ha így lesz, az nem csak nekem, hanem a csapatomnak is az előnyére válik majd.

Kiss Patrik hat szavazattal végzett az első helyen a Tolnai Népújság és a TEOL.hu szakmai versenyében.

A közönségdíjat pedig a TEOL.hu olvasóinak szavazatai alapján Ágics Péter érdemelte ki.