Két találkozóval int búcsút a nyári felkészülésnek a Paksi FC, amely szombaton délelőtt 2–1-re legyőzte az NB II-es bajnokságba most nyáron feljutó HR-Rent Kozármislenyt. Waltner Róbert gárdája nem hazudtolta meg önmagát, ezúttal is hátrányba került, ahogy azt megszokhattuk a mostani felkészülési időszakban, de sikerült fordítania és győznie. A vendég baranyaiak a 9. percben annak a Bartha Lászlónak a találatával szereztek vezetést, aki több mint tíz évig erősítette a PFC-t, de aztán jött Nagy Richárd, aki 11-esből szépített, majd pedig Kocsis Bence, s a fiatal titán gólja már a fordítást jelentette. Több gól már nem is esett a közel 40 fokos kánikulában, így a PFC az első mai edzőmeccsén győzött, s megőrizte nyári veretlenségét. A másik mai találkozón az ugyancsak másodosztályú Pécsi MFC lesz a paksiak ellenfele – ez a találkozó este hat órakor kezdődik, és fontos tudni, hogy nézők nem látogathatják, hiszen a mecsekaljaiak kérésére zárt kapuk mögött rendezik!

Felkészülési mérkőzés, Paksi FC–HR-Rent Kozármisleny 2–1 (2–1)

Paks, Fehérvári úti stadion. Paks: Rácz – Osváth, Lorentz, Szekszárdi M., Debreceni Z. (Gregor Z., 82.) – Papp K., Volter P., Kocsis, Gyurkits (Horváth K., 69.) – Nagy R., Böde D. Kozármisleny: Varasdi – Horváth, Gál, Turi – Kosznovszky, Tölgyesi, Kulcsár K., Bartha – Vogyicska, Hampuk, Kirchner. Csere: Budzsáklia, Gajág, Szabó, Guth, Tóth, Beke, Paska, Vajda, Berdó.

„Szakmailag ezúttal nem nagyon szeretnék belemenni mély elemzésbe, hiszen mindkét csapatnak meg kellett küzdenie az óriási hőséggel, ezért pedig nagy dicséret illet mindenkit. Kilencven percen keresztül hajtott, futott minden játékos a pályán, nem volt lézengés, hiába a rettentő hőség, le a kalappal. Az eredménnyel elégedett vagyok” – értékelt Waltner Róbert, a paksiak vezetőedzője.