A lebonyolítás is egyedi volt, mindenki játszott mindenkivel, kétszer is. Tehát, tulajdonképpen egy komplett minibajnokságot zavartak le. Több meglepő eredmény is született, végül a végső győzelemről csupán az egymás elleni meccseken elért meccs­pont-különbség döntött – összegezték a történteket a szervező Dombóvári Amatőr Röplabda Club Szabadidős Egyesület közösségi oldalán.

Az aranyérmet az első fordulóhoz hasonlóan ezúttal is Farkas Ádám és Oletics Balázs szerezte meg, hajszálnyival mögöttük ezüstérmes lett Klemm Bianka és Papp Dávid, míg a bronzérmek Takács Zsolt és Prech Tamás nyakába kerültek.

Dombóvári Strandröplabda Bajnokság, a 2. forduló végeredménye: 1. Farkas Ádám, Oletics Balázs, 2. Klemm Bianka, Papp Dávid, 3. Takács Zsolt, Prech Tamás, 4. Juhász Gábor, Schuller Dávid.

A harmadik forduló mérkőzéseit július 23-án, szombaton játsszák.