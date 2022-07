„Fantasztikus érzés volt itthon győzni. Az első meccs görcsössége után, amikor éreztem, hogy ez még nem az igazi, fokozatosan találtam magamra és utána már nem volt gond, csak nyerni akartam” – idézte az Atomerőmű SE honlapja dzsúdósát. A döntőig vezető úton előbb a kanadai Kelly Deguchin aranyponttal jutott túl, majd a nyolc között a kínai Ben Liu ellen már könnyebb dolga volt. Az elődöntőben aztán azzal a Mascha Ballhaus-zal találkozott, akitől az idei Európa-bajnokságon kikapott.

„A német lányra nagyon felszívtam magam, mondtam magamnak, hogy most kivégzem, és így is lett” – fogalmazott Pupp Réka, aki az első pillanattól kezdve irányított a tatamin, s végül egy fojtásfogásnak köszönhetően jutott be a döntőbe. Ott sorozatban hetedik GS-érméért szállt harcba a 17 éves olasz Giulia Carna ellen. „A végső ütközetben úgy voltam vele, ha már eddig elverekedtem magam és itthon vagyok, akkor már nem engedem ki a kezeim közül az aranyat. Megbeszéltük edzőmmel, Braun Ákossal, hogy nekimegyek az olasznak, meglepem egy akcióval, aztán visszaállhatok a magam kis tempójára” – a terv bejött, hiszen belső combdobással előnybe került, még egy vaazari pedig a mérkőzés végét jelentette.

Pupp Réka maradt az 52 kilós súlycsoport világranglistájának második helyén, 43 ponttal a francia Amandine Buchard mögött.

Ötödik hely

Az éremtáblázat élén a sportág őshazája, Japán végzett nyolc arany- és egy bronzéremmel, megelőzve Olaszországot (1, 2, 1) és Brazíliát (1, 1, 1). A magyar válogatottból Pupp Réka mellett még Vég Zsombor (100 kilogramm) állhatott fel a dobogóra, a Ceglédi VSE 20 éves dzsúdósa bronzérmet szerzett magának. Rajtuk kívül pontszerző helyen zárt Nerpel Gergely (90 kg) is, a TFSE 21 esztendős fiatalja ötödik lett.