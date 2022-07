A versenyen a fogatokkal a bójapárok között úgy kellett áthajtania a versenyzőknek, hogy a bójákra helyezett labdák ne essenek le. Különböző akadályok nehezítették a küzdelmet. Ezt követően vadászhajtásra került sor, ahol az előző versenyszámhoz képest könnyebb pályán folyt a versenyszám, ezáltal egy élvezetesebb, lendületesebb futamot izgulhattak végig a jelenlévők.

Hirnikl Görgy, a lovasklub vezetője elmondta, a startvonalra több mint harminc fogat állt fel, majd mérkőzött meg, voltak páros, egyes és póni fogatok is a versenyen. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki elmondta, maga is hobbi szinten űzi a lovassportot, bár a fogathajtást még nem próbálta.