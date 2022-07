– Szövetségi kapitányként eddig aligha lehet panasza az idei Grand Slam-szereplésekre.

– Mind a négy torna sikeresnek mondható, hiszen Tel-Avivból, Antalyából, Tbilisziből és legutóbb Ulánbátorból is érmekkel, éremmel jöttünk haza. Akiktől vártuk ezeket az eredményeket, ők hozták is azokat – mondta lapunknak Braun Ákos, az Atomerőmű SE edzője, aki az idei évtől a női válogatott szövetségi kapitányi posztot is betölti. – A munkát ezúttal is elvégeztük, az eddigi szereplések biztatóak, remélem, a folytatás ehhez hasonló lesz.

– Tíz magyar női induló vesz részt a budapesti versenyen, lesznek köztük fiatalok és rutinosak is. Mi a szakmai elvárás feléjük?

– A fiatalokra nem szeretnénk nagy terhet tenni, inkább mutassák meg magukat a világnak, és húzogassák meg az oroszlán bajszát. Erős mezőny gyűlik össze a hazai viadalra, ami nem csoda, hiszen ez már olimpiai kvalifikációs verseny lesz, komoly pontokért fog menni a harc. A rutinos cselgáncsozóktól viszont szép eredményekre számítunk, ez legyen akár dobogós vagy esetleg éremközeli helyezés.

– A legjobb formában tanítványa, Pupp Réka van. Éremesélyesnek számít, de ezt ki lehet mondani az Európa-bajnokságon történtek után?

– A kontinenstornán nem jött ki neki a lépés, volt egy apró botlása, de mint minden sportágban, a dzsúdóban is előfordul az ilyesmi. A tavalyi világ- és az idei Európa-bajnokságot leszámítva másfél éve folyamatosan éremközelben van (két arany, egy ezüst és három bronz Grand Slamtornákról, egy Eb-harmadik, valamint a Mesterek Tornájáról és a tokiói olimpiáról egy-egy ötödik hely – a szerk.), idén mindhárom medálból szerzett egyet. Kimondható, hogy érmet várunk tőle. Azt viszont ismét meg kell jegyeznem, hogy számára sem lesz sétagalopp a mostani torna. A világranglistán elfoglalt második helyével kiemelt lesz, de a mezőny világbajnoksághoz hasonló szintű lesz, emiatt semelyik ellenfél sem fog könnyűnek ígérkezni.

– Rajta kívül kire lesz érdemes figyelni, kitől várható kiugró eredmény?

– Jó formában van Varga Brigitta is, aki két hete az első olimpiai kvalifikációs tornán, Ulánbátorban bronzérmet szerzett. Az MTK Budapest fiatalja elsőéves a felnőttek között, tavaly az ifjúsági világ- és Európa-bajnokságon is dobogóra állhatott fel. Mongóliában kisebb sérülést szedett össze, ha bejut a final blokkba, ezáltal pontszerző helyért küzdhet, azzal elégedettek leszünk. A szintén 63 kilogrammban versenyző Özbas Szofi viszont nem bizonyíthat hazai közönség előtt. A begyulladt térdét kitisztították, pihenés után ugyan már dzsúdózik, de sajnos vállalni nem tudja a szereplést. Közte és Varga Brigitta között nagy harc várható majd a párizsi olimpiára való kijutásért.

– A nevezettek listáján korábban szerepelt egy másik paksi is, Cirjenics Miklós neve azonban lekerült onnan. Mi az oka ennek?

– Múlt héten a válogatott-összetartáson ráesett a vállára, és megsérült a kulcscsontja. Sajnálatos eset ez, hiszen az év elei sérülés-betegség spirálból éppen, hogy kikeveredett, egyre jobb formába lendült, a poreci nemzetközi edzőtáborban is biztató teljesítményt nyújtott, de így ismét pihenőre kényszerült.

A Papp László Budapest Sportarénában péntektől vasárnapig tartó olimpiai kvalifikációs Grand Slam-tornán hatvankét ország 416 dzsúdósa (közte 19 férfi és 10 női cselgáncsozónk) lép tatamira. Pupp Réka (52 kg) a nyitónapon lesz érdekelt.