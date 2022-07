A szolnoki válogatón Pupp Noémi olimpiai számban, 500 egyesben ötödik helyen végzett, Medveczky Erikával párosban pedig harmadik lett. A két válogató alapján Pupp Noémi a női négyes tagjaként beülhet a csapathajóba, ráadásul az Európa-bajnokságon egyesben is rajthoz állhat.

Kollár Kristóf 500 négyesben fog rajthoz állni a kanadai Halifaxban, és a hazai rendezésű U23-as világbajnokságon is versenyezni fog, míg Hodován Dávid Kiss Balázzsal 1000 párosban aratott győzelmüknek köszönhetően a világbajnokságon is bemutatkozhatnak ebben a számban. Hodován Dávid pedig a szegedi vb-n is szerepelni fog.

Vajda Bence párosban lett második és negyedik, majd a válogató utáni szétlövésen – ahol a két válogató győztesei mérkőznek meg – nyerni tudtak, így a szegedi U23-as világbajnokságon is szurkolhatnak majd a paksi rajongók Vajda Bencének.