A tizenkét évvel ezelőtti csapatból most is voltak hírmondók, György Attila, Máté Róbert és Máté Norbert most is magára öltötte a BBFC szerelését. Az bonyhádi öregfiúk tavaly a negyedik helyen végeztek a bajnokságban, ezúttal egyértelműen a dobogós helyezések valamelyikének megszerzése céljából utaztak Balatonlellére.

A torna azonban horrorisztikus módon kezdődött a Bonyhád számára, hiszen már az első mérkőzés első harmadában elvesztette sérülés miatt Máté Róbertet és Máté Norbertet is. A két meghatározó játékos kiesése ellenére becsülettel helytállt Bölcsföldi Zoltán gárdája, mely a címvédő budapesti Blue Jeans-től egyetlen góllal, 6–5-re kapott ki, míg az ezüstérmes szigetvári Keresztes Lovagokkal szemben 4–4-es állást követően büntetők után maradt alul.

A többi mérkőzésüket viszont hozni tudták a bonyhádiak (a Balaton All Stars csapatát 13–0-ra, a Stáb Parkett együttesét 8–1-re múlták felül), így végül az elsődleges célt, az éremszerzést sikerült elérniük. A bajnokságot végül nagy csatában, 4–4 után büntetőkkel a Blue Jeans nyerte, így a fővárosiak megvédték elsőségüket.

A torna gólkirálya a szigetváriak soraiból került ki a 12 találatig jutó Varga Ervin személyében, a legjobb játékos a bajnokcsapatból Dina László lett, míg a legjobb kapusnak járó elismerést a Keresztes Lovagok hálóőre, Szűcs László vehette át.