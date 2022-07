Szekszárdon 2010 júniusában alakult meg a Spurkerék Modellező Egyesület. Célkitűzésük, hogy a rádió távirányítású modellezés, mint verseny- és szabadidősport szélesebb körben is ismert legyen. Ezen felül segíteni szeretnék a modellezés iránt érdeklődőket és a már modellezőket mind kezdő, mind profi kategóriában támogatják. Bánki Ede, az egyesület elnöke elmondta, hogy a kezdeti nehézségek és mostoha körülmények már a múltba vesztek, a nagy fokú városi, tagi, NEA pályázati és egyéb szponzori (Ferropatent Zrt. Szekszárd) támogatásoknak köszönhetően ugyanis az ország legmodernebb és legjobban kiépített versenypályája van készülőben.

Tizenkét évvel ezelőtt csupán tizenhárom fővel működött az egyesület, de már akkoriban is sok meghívást kaptak Szekszárdról és a környező településekről, hogy gyermeknapokon vagy városi rendezvényeken bemutatót tartsanak. Az egyesület életében sok hullámvölgy és taglétszám csökkenés is volt, ám a vezető és az oszlopos tagok kitartásának köszönhetően 2019 végén a Sportközpont jóvoltából egy hosszú távú megállapodás született meg és ennek keretén belül lehetőség nyílt egy profi modellpálya építésére. A Sportközponttal folyamatos a kapcsolattartás és mind a pálya kialakításában, mind a fejlesztésben nagy segítséget nyújt az egyesület számára. Például a villany bevezetésében és a kerítés építésében nyújtott segítő kezet. Utóbbi munka még folyamatban van, de hamarosan azt is befejezik.

Bánki Ede elmondta, nagyon büszke arra, hogy azon kevesek közé tartoznak, akik támogatásokból és önerőből tudják fenntartani nagy értékű modellautóikat azzal a céllal, hogy interaktív rendezvényeken nemtől és kortól függetlenül kipróbálási lehetőséget biztosítsanak az érdeklődők számára. Az egyesület komoly versenyeredményekkel is büszkélkedhet. A Spurkerék Modellező Egyesület több éve tagja a Magyar Modellező Szövetségnek. Ennek köszönhetően nagy figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésére még akkor is, ha erre szűkösek a lehetőségek. Az egyesület számos tervet szeretne a jövőben megvalósítani.

A legfontosabb, hogy a jelenleg támogatásokból épülő profi modellpálya építése befejeződhessen és ezzel lehetőségük legyen pályázni a Magyar Modellező Szövetségénél a Magyar Bajnokság egyik futamát megszervezni. Erre minden lehetőség adott lesz, hiszen Bánki Ede elképesztő szakmai tudása, precizitása és elkötelezettsége adja az alapot mindehhez. Jelenleg ez az ország legmodernebb agyagos pályája, hossza háromszázhatvanhat méter, szélessége négy-öt és fél méter között van. Az emelvényen egyszerre akár tizennégyen is kényelmesen elférnek.

Mielőtt azt gondolná bárki is, hogy ezek a modellautók egyszerű kis játékok, azok jó ha tudják, hogy egy elektromos modellautó felépítése és karbantartása komoly tudást igényel. Léteznek ugyanis építő készletek, úgynevezett kit-ek. Ez maga az autó. Ezen felül szükség van elektronikára, kormányszervóra, egy elektronikus szabályzóra és egy elektromos motorra és egy garnitúra kerékre. Ezen kívül vannak RTR autók (Ready to Run vagy Ready to Race) amelyek vagy játékra, vagy versenyre kész modellek. Ezek kicsit olcsóbb anyagokból készülnek és egyszerűbb elektronikát tartalmaznak.

Bánki Ede elmondta, négy kategória autói tudják használni a szekszárdi pályát a jövőben. Korosztályban már van szórás, hiszen érettségtől függően hét-nyolc éves kortól indulva már elkezdhetnek játszani, akár edzeni a gyerekek. - Nagyon fontos a szem és a kéz koordináció, az ujjak finommotorikus használata elengedhetetlen, hiszen mindkét kezükkel irányítják az autót, közben figyelik a pályát, a forgalmat és a lehetséges akadályokat. Egy kisebb gyermek még nem képes minden esetben komplexen figyelni hosszú percekig – tette hozzá az egyesület elnöke.