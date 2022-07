Egy aranyéremmel a zsebében ült be szombat délután hajójába Kiszli Vanda. A klasszikus táv kétszeres Eb-címvédője a csütörtöki nyitónapon a rövidkörös versenyen nem talált legyőzőre, ezzel a világbajnokságon és Világjátékokon szerzett aranya után újabb elsőséget pipálhatott ki a bakancslistájáról (2019-ben negyedik, tavaly második lett 3,4 kilométeren).

A hosszabb távon azonban ő volt az üldözött, s bizony üldözőből is akadt jó pár nagy név, elég csak a csütörtökön második spanyol Eva Barriosra vagy a harmadik brit Samantha Clarkra gondolni, de ott volt a mezőnyben a hét hete véget ért Világjátékokon ezüstérmes dán Cathrine Rask és Czéllai-Vörös Zsófia, aki ebben az évben egyedüliként, még a szezon eleji magyar bajnokságon tudta megverni a paksit.

Címvédőhöz méltón Kiszli magához ragadta a kezdeményezést, s a rajt után az élre állt, az első futószakasz után a brit, a dán és a győri riválisa mellett a 23 éves svéd Melina Anderssonnal haladt elöl. Az utolsó előtti nagy körig nem történt váratlan esemény, aztán a hazai pályán versenyző Rask hajóját a szárazföldi résznél foltozni kellett, így ő kiszállt az éremcsatából, s erre a sorsa jutott a másik skandináv kajakos is, aki nem bírta tartani a lépést a rutinosabb versenyzőkkel. Az élen továbbra is az Atomerőmű SE klasszisa diktálta a tempót, s türelmesen várta a megfelelő alkalmat, hogy megléphessen a többiektől. Ezt már-már szokásához híven a kis körre tartogatta, a futószakasznál öt másodpercet vert ellenfeleire (ehhez kellett Czéllai-Vörös és Clark hibája is a kiszállásnál), akik a célig csak a paksi kajakos hátát nézhették.

Női felnőtt K1 (26,2 km), végeredmény: 1. Kiszli Vanda 2:05:57,87, 2. Samantha Clark (brit) 2:06:11,91, 3. Czéllai-Vörös Zsófia 2:06:16,19, 4. Melina Andresson (svéd) 2:06:43,78 órával.

A magyar küldöttség toronymagasan vezeti az Európa-bajnkokság éremtáblázatát hat arannyal, öt ezüsttel és négy bronzzal a második dánok (4, 2, 0) és harmadik lengyelek (3, 1, 1) előtt.