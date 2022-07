– Nem mondom, alaposan átalakult a keret!

– Még tapasztalatlan, de nagyon tehetséges fiatalokkal vágunk neki a szezonnak, ami előrevetíti, hogy nehéz őszünk lesz – szögezte le lapunknak Kindl István, a paksiak vezetőedzője. – Teljesen kicserélődött a keret, akik az elmúlt években meghatározó játékosai voltak a csapatnak, gondolok itt például Budai Dávidra, Süvöltös Adriánra, Volter Patrikra, Szekszárdi Milánra, ők felkerültek az NB I-es csapathoz vagy eligazoltak. Helyükre az U16-os és U17-es korosztály tehetséges játékosait hoztuk fel, kiegészülve a Vecsésről érkezett Dibusz Krisztiánnal, a Ferencváros szerződésajánlatát visszautasító és az élvonalat tőlünk megcélzó Szécsi Patrikkal és a megyei kötődésű, Ausztriából hazatérő Nagy Mátéval.

– Említette, hogy nehéz ősz vár a csapatra. Az első félév rámehet a tapasztalatszerzésre?

– A fiataloknál minden hét, minden hónap triplán kamatozik, de idő kell, míg átállnak a játékrendszerre, valamint, hogy hétről hétre felnőtt játékosok ellen játszanak az eddigieknél magasabb tempójú mérkőzéseken. Nagyon alacsony lesz az átlagéletkor, az NB I-es csapatból visszajátszó fiatalok fognak ezen emelni. Azonban bízom benne, hogy ősszel szerzünk annyi pontot, hogy nem leszünk kieső helyen és nem kell majd a pontokat számolgatni a szezon hajrájához érve, mint azt tettük néhány évvel ezelőtt.

– Ha már a kiesés szóba került. Hova várja csapatát a bajnokságban?

– Ahogy az elmúlt években, úgy most sem pontokban és helyezésekben gondolkodunk. Az egyetlen cél, hogy ne essünk ki az NB III-ból. A küldetésünk pedig az, hogy azok a játékosok, akik rövid időn belül képesek szintet lépni, ők a felnőtt keret felé vehessék az irányt. Ha mégis egy számot szeretne tőlem hallani, akkor a 10. körüli hellyel maximálisan elégedett lennék.

– És a csoport erőviszonyáról mit gondol?

– A kiesőket most még lehetetlen megjósolni, úgyhogy ebbe nem is szeretnék bocsátkozni, de azt gondolom, hogy a bajnoki címre a Dunaújváros a legesélyesebb. Ott egyértelműen a feljutást célozzák meg, amihez adva van most minden. Pechünkre éppen az újvárosiak vendégeként kezdjük a bajnokságot, majd három nappal később fogadjuk a Budapest Honvédot. Lehetett volna szerencsésebb is a sorsolásunk.

Felemás eredmények

Hat felkészülési mérkőzést játszott a nyár folyamán a Paksi FC második számú csapata. Kindl István együttese ebből az elsőt és az utolsót megnyerte, közte egy döntetlent játszott és háromszor alulmaradt ellenfelével szemben, ezeken nyolc gólt szerzett és nyolcat kapott.

Eredmények: Paksi FC II–Sárbogárd 4–0 (0–0). Gólszerzők: Horváth K. (58., 80.), Zoltán R. (76., 88.).

Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi 1–1 (0–1). Gólszerző: Horváth K. (47.).

Szekszárdi UFC–Paksi FC II 1–0 (0–0).

Paksi FC II–Puskás Akadémia II 1–3 (1–0) – kétszer 60 perc. Gólszerző: Nagy M.

Kaposvári Rákóczi–Paksi FC II 3–0 (1–0).

Paksi FC II–B-Build Mohács 2–0 (1–0). Gólszerzők: Nagy M. (43., 11-esből), Szabó A. (65.).

A Paksi FC II őszi menetrendje

I. forduló, július 31.: Dunaújváros–Paksi FC II 17.30 óra.

II. forduló, augusztus 3., szerda: Paks II–Bp. Honvéd-MFA II 11 óra.

III. forduló, augusztus 14.: Majos–Paks II 17.30 óra.

IV. forduló, augusztus 17., szerda: Paks II–Kecskemét II 11 óra.

V. forduló, augusztus 21.: Hódmezővásárhely–Paks II 17.30 óra.

VI. forduló, augusztus 31., szerda: Paks II–FC Dabas 11 óra.

VII. forduló, szeptember 4.: Szekszárd–Paks II 16 óra.

VIII. forduló, szeptember 11.: Paks II–ESMTK 11 óra.

IX. forduló, szeptember 25.: Makó FC–Paks II 16 óra.

X. forduló, szeptember 28., szerda: Paks II–Bánk-Dalnoki LA 16 óra.

XI. forduló, október 2.: Iváncsa–Paks II 15 óra.

XII. forduló, október 9.: Paks II–Balassagyarmat 11 óra.

XIII. forduló, október 16.: Újpest FC II–Paks II 11 óra.

XIV. forduló, október 22., szombat: Paks II–Cegléd 11 óra.

XV. forduló, október 30.: PTE-PEAC–Paks II 13 óra.

XVI. forduló, november 6.: Paks II–Monor 11 óra.

XVII. forduló, november 13.: Szolnok–Paks II 13 óra.

XVIII. forduló, november 20.: MTK Budapest II–Paks II 11 óra.

XIX. forduló, november 27.: Paks II–Ferencváros II 11 óra.

XX. forduló, december 4.: Paks II–Dunaújváros 11 óra.