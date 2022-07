Waltner Róbert játékosai előbb most szombaton 11 órától a mislenyiekkel meccselnek, majd pedig 18 órától a Pécsi MFC következik.

Fontos tudni, hogy a délelőtti összecsapást nézők is megtekinthetik, a délutánit azonban zárt kapuk mögött játsszák. Ez a pécsiek kifejezett kérése volt, tájékoztatta a TEOL.hu oldalt a paksi klub.

Szabó Jánosék egy hete érkeztek haza a szlovéniai edzőtáborozásukból, ahol három nemzetközi találkozón is pályára léptek.

Nyitányként egy könnyű ellenfél, az ottani másodosztályból az élvonalba most feljutó montenegrói Arsenal Tivat jutott nekik, s a paksiak nyertek is 5–2-re. A cseh Sparta Praha ellen 1–1-re végeztek a zöldek, zárásként pedig kétgólos hátrányból felállva múlták felül (3–2) a cseh Sigma Olomouc-ot.

Az NB I-es bajnokság nyitányán, jövő vasárnap a Mol Fehérvár FC-t fogadják a paksiak (kezdés: 18 óra).