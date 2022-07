– Mit gondol, hogy alakulnak az erőviszonyok?

– Arra tippelek, hogy három csapat, a Dunaújváros, a Balassagyarmat és a Makó kiemelkedik majd a mezőnyből, a többiek szerintem közel azonos szinten lesznek. Hat NB I-es gárda tartalékcsapata is ebben a csoportban játszik, velük kapcsolatban a nagy kérdés, hogy kiket játszatnak vissza az első csapatból. És ne feledjük, minden évben van egy fekete ló, aki kiviláglik a sötétből. Nem könnyű a sorsolásunk, de megpróbáljuk ebből a lehető legtöbbet kihozni.

– A fiatalszabály utánpótlásnevelő klubként talán az UFC dolgát nehezíti meg a legkevésbé.

– Tele vagyunk 2004-es születésű vagy fiatalabb tehetségekkel. Most Péter Dávid, Bús Márton, Gulyás Péter és Balogh László dolgozta velünk az egészt nyarat, s rendszeresen pályára is léptek az edzőmeccseken. Nagy kérdés, hogy a többi csapat hogy tudja ezt megoldani, mi ebből a szempontból is készen állunk a rajtra!

NB II-es csapatokkal is játszott a Szekszárd

Hét felkészülési mérkőzést játszott a Szekszárdi UFC, ebből kettőt nyert meg, kettő végződött döntetlennel és hármat veszített el. Nyolc gólt szerzett, ellenben tízet kapott ezeken a találkozókon.

Eredmények. Pécsi MFC (NB II.)–Szekszárdi UFC 3–1 (1–0). Gólszerző: Sütő Endre.

Szentlőrinc SE (NB II.)–Szekszárdi UFC 2–1 (0–0). Gólszerző: Nagy Zsombor.

Körösladányi MSK (NB III.)–Szekszárdi UFC 2–4 (1–2). Gólszerzők: Péter Antal, Rácz Áron, Csernik Zsombor, Péter Dávid.

Szekszárdi UFC–Paksi FC II 1–0 (0–0). Gólszerző: Csernik Zsombor.

Szekszárdi UFC–VLS Veszprém 0–2.

Szekszárdi UFC–MOL Fehérvár FC II 0–0.

Balatonfüredi FC (NB III.)–Szekszárdi UFC 1–1 (1–1). Gólszerző: Nagy Zsombor.

A korábbi bajnok után a tavalyi második következik

A Szekszárdi UFC őszi menetrendje.

I. forduló, július 31.: Szekszárdi UFC–Iváncsa 17.30 óra. II. forduló, augusztus 3.: Balassagyarmat–Szekszárd 17.30. III. forduló, augusztus 14.: Szekszárd–Újpest FC II 17.30. IV. forduló, augusztus 17.: Cegléd–Szekszárd 17.30. V. forduló, augusztus 21.: Szekszárd–PTE-PEAC 17.30. VI. forduló, augusztus 31.: Monor–Szekszárd 17.30 óra. VII. forduló, szeptember 4.: Szekszárd–Paks II 16. VIII. forduló, szeptember 11.: MTK II–Szekszárd 16. IX. forduló, szeptember 25.: Szekszárd–Ferencváros II 16. X. forduló, szeptember 28.: Dunaújváros–Szekszárd 16 óra. XI. forduló, október 2.: Szekszárd–Bp. Honvéd II 15. XII. forduló, október 9.: Majos–Szekszárd 15. XIII. forduló, október 16.: Szekszárd–Kecskemét II 13. XIV. forduló, október 22.: Hódmezővásárhely–Szekszárd 13. XV. forduló, október 30.: Szekszárd–FC Dabas 13. XVI. forduló, november 6.: Szekszárd–Szolnok 13. XVII. forduló, november 13.: ESMTK–Szekszárd 13 óra. XVIII. forduló, november 20.: Szekszárd–Makó 13. XIX. forduló, november 27.: Bánk-Dalnoki LA–Szekszárd 13. XX. forduló, december 4.: Iváncsa–Szekszárd 13 óra.