Magyarország, Horvátország, Románia és a házigazda Szerbia huszonkét klubjának közel háromszáz versenyzője küzdött az érmekért a vrbaszi Bjelica Kupán. A Szekszárdi Sportközpont úszója, Horváth Luca és ikertestvére, Levente is három első helyet zsebelt be, előbbi eredményei alapján a verseny legjobbjának járó fődíjat is elnyerte. A Horváth-testvérek mellett Vesztergombi Réka képviselte még a szekszárdi klubot, ő két ezüstöt szerzett.

A 2004-es születésű Levente Zentán 50 méter gyorson (25,18 másodperc) és 50 mellen (30,87 mp) nem talált legyőzőre. A tolnai fiatal a verseny legjobb teljesítményét nyújtva elnyerte a férfiak fődíját. Rajta kívül a nála két évvel fiatalabb Beke Dorián állt még rajthoz a kupán, a szintén a Szekszárdi Sportközpont úszója 50 méter gyorson negyedik helyezést ért el (28,52 mp), 50 háton viszont ezüstérmet szerzett (33,68 mp).

A szekszárdi utánpótlás (a fiúknál 2012-2013, a lányoknál 2013-2014-es születésűek) a kaposvári Régiós Delfin bajnokságon állt rajtkőre.

Eredmények

Aranyérmes: Szentendrei Szaffi (400 méter gyors).

Ezüstérmes: Kiss Ábel Márk (200 és 400 gyors, 50 gyors, 50 és 100 pillangó, 200 vegyes, 100 hát). Szentendrei Szaffi (50, 100 és 200 gyors, 100 mell).

Bronzérmes: a 4x50 méteres mix vegyesváltó (Metzger, Szentendrei,Kiss,Mészáros).

Negyedik helyezett: Mészáros Bere (200 hát), 4x50 méteres mix gyorsváltó (Szentendrei, Meixner, Metzger, Kiss Á.).

Ötödik helyezett: Meixner Dominik (50 mell, 200 gyors), Metzger Dalma (200 gyors).

Hetedik helyezett: Meixner (50 gyors).

Nyolcadik helyezett: Metzger (50 mell, 50 és 100 gyors).

Tizenegyedik helyezett: Mészáros (100 gyors).