Tizenöt nemzet harminc csapatának száznyolcvan kerekese áll rajthoz az idei versenyen, köztük olyan ismert nevek, mint a Tour de France pontversenyét hétszer is megnyerő szlovák klasszis, Peter Sagan öccse, a nem kevésbé kiváló kerekes, Juraj, de büszkén írhatjuk le, hogy rajthoz áll az egyik legjobb magyar, a tavalyi Giro d'Italia-t teljesítő Dina Márton is.

A mezőny tele lesz remek kontinentális csapatokkal, érkezik a cseh Dukla Praha, a román Team Novak, a szlovén Adria Mobil vagy a lengyel Voster ATS – hogy csak a szomszédoknál maradjunk. De nemcsak Európából jönnek, rajthoz áll új-zélandi, és kuvaiti istálló is. Utóbbiak biztosan nem fognak izzadni, hiszen náluk nem ritka az ötven fokos nyári hőség sem, a többiekre viszont az előrejelzések szerint brutális meleg, 37-38 Celsius fok vár.

Bár a kerekesek még nem futottak be a tolnai megyeszékhelyre, a Gemenc Nagydíj már elkezdődött. Legalábbis a Babits Mihály Művelődési Központban ahol július elseje óta látható a verseny történetét bemutató kiállítás. Érdemes belenézni és egy kicsit felidézni az elmúlt közel fél évszázad történéseit.

Maga az Alisca Bau 48. Gemenc Nagydíj július 16-án, szombaton 13.55 órakor rajtol, mégpedig Paksról, az ASE-sportcsarnok elől. A hangulat már fél egykor a tetőfokára hág, ekkor kezdődik a hivatalos csapatbemutató, a mezőnyre az első szakaszon 165 kilométer leküzdése vár. Tengelicet, Kölesdet, Medinát és Szedrest háromszor is érinti a karaván, mielőtt Harc mellett elviharzik, és beérkezik Szekszárdra, a Béla király térre. A megyeszékhelyen este extrémsport-bemutató várja a közönséget.

A második szakasznak július 17-én, vasárnap 10 órakor vágnak neki a kerekesek, Várdombot, Szálkát, Palatincát és Kismórágyot érintve háromszor is megmásszák a szálkai emelkedőt, mielőtt egy óra magasságában Szekszárdon befutnak a Béla király térre. Az ünnepélyes csapatbemutató reggel félkilenckor lesz, a „nagyok” rajtja előtt már elindul a Tour de Sárköz és a nyílt amatőr időfutam. Vasárnap délután két órától Decathlon tehetségkutató futamok, nyílt amatőr kritériumverseny és bringás demonstráció is lesz.

A nap fénypontja, egyúttal az Alisca Bau 48. Gemenc Nagydíj zárása ezúttal is a Pálinkás Csaba emlékére kiírt emlékverseny lesz, ami 19.45 órától a Béla király térről rajtol el, és 21 órakor ide is ér majd be a belvárosi körözés győztese. Érdemes lesz már jóval a rajt előtt elfoglalni a jobb helyeket, nem mindennap láthat ennyi kiváló kerekest az ember.

Kik viselhetik majd a mezeket?

A pöttyös mezt a hegyi hajrá győztese kapja meg. A hajrá alatt az első négy helyezett pontot kap, és a legtöbb pontot elérő versenyző jutalma lesz a mez. A magyar zászló színeiben pompázó mezt a magyar indulók között a legeredményesebb kapja meg a többi mez, és összesített időeredménnyel alapján. A pontverseny győztesének meze a világoszöld lesz. Pontokat a verseny közbeni gyorsasági hajrákon és a végső beérkezési sorrend alapján kapnak a versenyzők. A fehér a legjobb fiatal versenyzőnek járó mez. A 2000–2003-ban születettek tudják megnyerni az összetett verseny eredménye alapján. Az összetett verseny győztese a kék mez tulajdonosa lesz. A szakaszok időeredményét és a bónuszokat összeadva keletkező sorrend legelején álló versenyző.