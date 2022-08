A szezon első paksi találatát jegyző Varga Barnabás a nyári felkészülés alatt sokat tanult edzőjétől, de a csapattársakkal is sikerült jól megértetnie magát.

– Sokat jelent a csapatnak, hogy győzelemmel tudtuk kezdeni a szezont, ezzel a sikerre megalapoztunk egy egészséges önbizalmat – mondta a paksiak vezető találatát jegyző Varga Barnabás. – Örömteli, hogy rögtön az első tétmérkőzésemen betaláltam, a felkészülési időszakban sok mindenben változott a játékom. Ebben Waltner Róbert vezetőedzőnknek nagy szerepe van, hiszen egykoron ő is csatár volt, így sokat tud nekem segíteni. Több a labda nélküli mozgásom, de erre szükség is van, hiszen itt már jóval többször kerül hozzám a labda, mint eddig. A csapattársaimmal is remekül megtaláltam az összhangot, például Harasztival remekül működünk együtt” – tette hozzá a Gyirmótról szerződtetett csatár.

A PFC legutóbb a 2014/2015-ös szezont kezdte győzelemmel (akkor Kecskeméten 3–1-re nyert), majd következett három döntetlen (Újpest 0–0 és 2–2, Debrecen 1–1), a legutóbbi négy idényben viszont egyaránt vereséggel indított kétszer a Mezőkövesd (1–3, 2–3), valamint egyszer-egyszer a Kisvárda (0–1) és az Újpest (1–2) ellen.

A paksiak pénteken 20 órától az újonc Vasas vendégei lesznek az Illovszky Rudolf Stadionban.

Ez történt a hétvégi bajnokin

OTP Bank Liga, 1. forduló

Paksi FC–MOL Fehérvár FC 2–0 (1–0). Paks, Fehérvári úti stadion, 2511 néző. Vezete: Bognár T. (Tóth II. V., Kóbor)

PAKS Nagy G. – Vas (Nagy R., 70.), Lenzsér, Kádár, Szabó J. – Bőle (Osváth, 70.), Windecker (Gyurkits, 85.), Balogh B., Szabó B. (Sajbán Máté, 70.) – Haraszti (Papp K., 81.)– Varga B. Vezetőedző: Waltner Róbert

FEHÉRVÁR Kovács D. – Fiola, Szerafimov, Sabanov – Nego, Rúben Pinto (Petrjak, 61.), Makarenko (Bumba, 61.), Dárdai (Funsho, 74.), Heister (Hangya, 61.) – Kodro, Zivzivadze. Vezetőedző: Michael Boris

GÓLSZERZŐK Varga B. (41.), Windecker (51.)

SÁRGA LAP Haraszti (81.), Varga B. (88.), Nagy R. (92.), illetve Rúben Pinto (21.), Kodro (68.), Hangya (86.), Fiola (92.)