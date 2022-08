Bánki Ede, az egyesület elnöke megkeresésünkre elmondta, hogy a futamot a Győr Sokoro RC pályán szervezték meg, és tizenkét versenyzővel indultak a Tolna megyeiek. – Közülük egy junior kezdő versenyző, ketten pedig idén vesznek részt először a szezonban. Maga a pálya nagyon jó volt. A szabadedzés idején még ugyan kicsit porosabb állapotot mutatott, de a verseny idejére szépen letisztult. Nagyon jól lehetett rajta autózni és a szervezők is igen körültekintően ügyeltek a pálya biztonságára.

A vendéglátók is kitettek magukért. Sokan családdal utaztunk, ott aludtunk és ilyenkor a barátságok elmélyítésére is van idő, lehetőség. Eredmények tekintetében kiválóan szerepeltek tagjaink, több ízben állhatott dobogón valamelyikük. Nitro buggy Pro kategóriában például tizenhét indulóból az első és a harmadik helyen spurkerekes állt. Remek érzés volt, hogy ilyen felkészülten érkeztünk a megmérettetésre és méltó eredményekkel térhettünk haza – mondta az elnök. Az egyesület továbbra is lelkesen edz, hogy a bajnokságban minél jobb eredményeket érhessenek el.