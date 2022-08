A vasárnapi találkozót azonban a Szekszárd indította jobban, miután Vári Viktória találatával az első játékrész derekán megszerezte a vezetést. A szünetre ezzel előnnyel is mehettek a hazaiak, s egészen a 70. percig tartották is az eredményt. Ekkor viszont jött a tolnai megyeszékhelyen is megfordult Bernhardt Barbara, s kiegyenlített. Mindkét csapat a győzelemért támadt, de amikor már úgy tűnt, hogy mindkét csapat megszerzi első pontját a bajnokságban, a Kelen a 92. percben belőtte a győztes gólt.

A szekszárdiak jövő szombaton az előző szezon ezüstérmese, az ETO FC Győr vendége lesz 17 órától.

Simple Női Liga NB I, 2. forduló

Szekszárdi WFC–Kelen SC 1–2 (1–0)

Szekszárd, v.: Kovács F. (Szabó L., Juhász D.)

Szekszárd: Kerekes B. – Csóka, Acsádi, Rozmis, Vári – Hortobágyi (Kovács Zs., 80.), Schell – Prigli (Hajpál, a szünetben), Kiss G., Kágyi R. (Nagy-Cseke V., 72.) – Nádudvari (Kágyi K., 57.). Vezetőedző: Micskó Márk

Kelen: Bokros – Bederna, Ónodi, Végh K. (Kerekes K., 80.), Ambach (Blayer, 83.), Tóbik (Fogl, 69.), Angyal P., Ramor, Bernhardt Barbara, Ács K., Bernhardt Bernadett. Vezetőedző: Kun István

Gólszerzők: Vári (21.), illetve Bernhardt Barbara (70.), Óvári (92.)