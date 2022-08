– Látatlanban milyen erőviszonyokra számít?

– A Bajnokok Ligájára készülő Ferencváros címvédőként a nőknél is kiemelkedik a mezőnyből, de a Győr, az MTK és az Astra is komoly erőt képvisel. Ha az előbb azt mondtam, hogy az első két fordulóban jó a sorsolásunk, a következő kettő igen nehéz lesz a győriek és a Fradi ellen. Ezért is lenne szükség egy jó rajtra.

– És a Szekszárdot hova sorolná be a mezőnyben?

– Nem akarunk túl nagyot álmodni, csak akkorát, amit el is tudunk érni. Első évben a bennmaradást tűztük ki célként, ehhez tudjuk, hogy kiket kell megverni. Az újoncok közül a Fehérvárt és a Kelent ugye már ismerjük, de a Keletről érkező Újpestet és Szegedet is képesek lehetünk megelőzni.

A menetrend

A Szekszárdi WFC őszi programja. I. forduló, augusztus 13.: MOL Fehérvár FC–Szekszárdi WFC 11 óra. II. forduló, augusztus 21.: Szekszárd–Kelen SC 11 óra. III. forduló, augusztus 27.: ETO FC Győr–Szekszárd 17 óra. IV. forduló, szeptember 10.: Szekszárd–Ferencváros 16 óra. V. forduló, szeptember 17.: Puskás Akadémia–Szekszárd 16 óra. VI. forduló, szeptember 24.: Szekszárd–Astra-Activtek HFC-Üllő 15 óra. VII. forduló, október 1.: MTK Budapest–Szekszárd 15 óra. VIII. forduló, október 15.: Szekszárd–Kész-Szt. Mihály-Szeged 13 óra. IX. forduló, október 29.: Újpest FC–Szekszárd 13.30 óra. X. forduló, november 5.: Szekszárd–Haladás Viktória 13 óra. XI. forduló, november 19.: DVTK–Szekszárd 13 óra. XII. forduló, november 27.: Szekszárd–Fehérvár 13 óra.