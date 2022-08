Aki kicsit is jártas a cselgáncs világában, nekik nem kell ragozni, mit is jelent Japánban edzőtáborozni. Elég, ha csak a magas szakmai színvonalú edzésekre, a világon egyedülálló nagyszámú, minőségi partnerállományre és tiszta, tágas, jól felszerelt edzőtermekre gondolni.

Az augusztus közepi kéthetes edzőtáborról az Atomerőmű SE holnapja számolt be, ahol azt írják, hogy a hosszú, fárasztó órák után Oszakában landolt a magyar válogatott repülőgépe, majd ötven perc buszozás után a Tenri Egyetemhez közeli szállásra érkeztek meg. A világranglista élén álló Pupp Réka saját bevallása szerint az első napokban csak kereste önmagát, majd szép fokozatosan felvette a fonalat. Fel is kellett, hiszen a napi két edzés mellett mindössze enni és pihenni volt idejük a dzsúdósoknak, de kis kikapcsolódásként egy rövid kirándulás is belefért a festői szépségű Nara Parkban.

A paksi honlap hozzáteszi, mivel nagyon nagy számban minőségi partnerek állnak rendelkezésre egy-egy edzésen, így tényleg ez a lehető legjobb felkészülés egy judós számára. A japán edzések metodikája viszonylag egyszerű. Rövid bemelegítést követően megkezdődnek az állásküzdelmek (tachi-waza randorik), melyek köztudottan a legjobban modellezik a judo sportág versenyen lezajló mozdulatait.

A nemzeti csapattal tartott Braun Ákos, az Atomerőmű SE edzője és a női válogatott szövetségi kapitánya, aki meglátásra szerint Pupp Réka mellett a sérülésből felépült Cirjenics Miklós is szépen dolgozott és igen hasznos két hetet töltöttek az ázsiai országban.

Idehaza edzések és válogatott összetartások várnak a legjobbakra. Október 6. és 12. között Taskentben rendezik a világbajnokságot, majd az idén még három Grand Slam-tornát rendeznek sorrendben Abu-Dzabiban (október 21-23.), Bakuban (november 4-6.), Tokióban (december 3-4.), valamint év végén Jeruzsálemben tartják a Masters Tornát (december 20-22.).