– Az utolsó szezonokban az Euroliga-győztes Sopron mögött mi dobtuk a legtöbb, s kaptuk a legkevesebb pontot a bajnokságban, vagyis nemcsak védekeztünk, de a támadójátékban is próbáltunk kreatívan játszani. Most, hogy több lesz a külső posztú játékos a csapatban, még inkább a gyors játékra, a több dobásra és több futásra helyezzük a hangsúlyt, vagyis modern kosárlabdát fogunk játszani, ami biztos vagyok benne, hogy a szurkolóknak is tetszeni fog – fogalmazott Djokics Zseljko.

Szeptember közepén jön az 53. Sió Kupa

Hathetes ciklus vette kezdetét az Atomerőmű KSC Szekszárdnál, aminek a legfontosabb állomáshelye a hazai rendezésű Sió Kupa lesz szeptember 13-án és 15-én.

– Az üldözők versenye lesz, hiszen jelen pillanatban a Sopron mögött talán a legerősebb kerettel rendelkező csapatok tornája lesz az idei azzal, hogy a DVTK, a Győr, a PEAC és jómagunk leszünk annak résztvevői – mondta lapunknak Szabó Noémi szakmai- és sportigazgató. – Ezen kívül még három felkészülési mérkőzésünk lesz, az elsőt a BKG-Príma Szigetszentmiklós ellen játsszuk augusztus 31-én. A bajnokság szeptember 24-én kezdődik, az Euroliga-csoportkört október 26-án, Prágában indítjuk. Addig sok munka vár még ránk, de reméljük, hogy arra a mérkőzésre már teljesen összeérik a csapat.

Szabó Noémi elmondta, szeptember 1-jén csatlakozik a kerethez Goree Cyesha és Sydney Wallace, 5-én Victoria Vivians is megérkezik, míg Ruthy Hebard érkezése a tengerentúli női profiliga (WNBA) küzdelmeitől függ, de várhatóan szeptember közepén ő is Szekszárdra érkezik (az amerikai magasember a címvédő Chicago Sky-jal bejutott a rájátszásba). Így bő hete lesz Djokics Zseljkónak arra, hogy az új centert is beépítse a csapatba.

– Fontos, hogy egészségben és sérülésmentesen teljenek ezek a hetek, hiszen egy nagyon jó és masszív keretünk van, viszont nem túl széles. Ennek szakmailag előnye, hogy ha a játékosok kiharcolják a megfelelő játéklehetőséget, kialakulhat egy egészséges hierarchia és szépen eloszhatják a játékperceket. A hátránya viszont, hogy sérülés következtében már egy edzést is nehéz lehet megszervezni. Ez kétélű fegyver, de légiósposzton jobb és ütőképesebb játékosokat hoztunk, úgyhogy bízunk abban, hogy ez a szezon átütő sikert hoz.