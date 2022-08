Nem kellett sokat várni arra, hogy összemérje erejét az osztály két legjobbnak tartott csapata. A minden évben bajnoki reményekkel induló Bonyhád VLC a nyáron alaposan megerősített, NB III-as játékosok tucatját leigazoló FC Dunaföldvárt fogadja. A vendégek nem kisebb célt fogalmaztak meg, mint feljutni a harmadik vonalba, de mivel a Völgységben is ez a cél, ez nem lesz olyan egyszerű. És akkor még nem beszéltünk a titkos favoritnak tartott Bölcskei SE-ről sem, amely ugyan most nem játszik, mert a Magyar Kupában lesz jelenése (előzetes a 16. oldalon), de velük is számolni kell.

A Bonyhád éppen Bölcskén kezdett, s végzett 1–1-re, most pedig rögtön jön az újabb kihívás Dienes Pál játékosai számára, akik az idény első győzelmét szeretnék ünnepelni vasárnap este. Varga Balázs gárdája egy kakasdiak elleni 2–1-es sikerrel nyitott, s nem titkoltak azzal a céllal utazik Bonyhádra, hogy egyről a kettőre lép – természetesen a győzelmek számában.

Az első forduló beszámolóját itt találja, kattintson ide!

„Jól játszottunk Bölcskén, kicsit közelebb is álltunk a győzelemhez – mondta Dienes Pál, a bonyhádiak vezetőedzője. – Ezt a játékot szeretnénk folytatni, talán nem kell mondanom, hogy hazai pályán a három bajnoki pont begyűjtése a célunk. A földvári csapat alaposan megerősödött, tudjuk, hogy komoly célokat tűztek ki, de a mi céljaink sem változtak, bajnokok akarunk lenni, és ehhez hazai pályán a rangadókat is meg kell nyernünk. A földváriak győzelemmel rajtoltak, de messzemenő következtetést egy forduló után még nem lehet levonni. Saját közönségünk előtt szeretnénk mi irányítani, aztán meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül. Azt gondolom, hogy a kilátogató szurkolók jó meccset látnak majd, játékunkkal szeretnénk kivívni az elismerésüket” – tette hozzá.

„Az első félórában kimondottan jól játszottunk a kakasdiak ellen, a gólunk mellett három-négy nagyobb lehetőségünk is volt – fogalmazott Varga Balázs, a földváriak vezetőedzője. – Aztán belekényelmesedtünk a meccsbe, ellenfelünk pedig kiegyenlített. A játékosaim érezték, hogy kapcsolniuk kell, a hajrá megint nekünk sikerült jobban, így meglett a győzelem egy jól játszó, szimpatikus csapattal szemben. Tavaly a Majossal vívott nagy meccseket a Bonyhád, most, hogy nekünk is jó csapatunk van, nyilván számolnak velük. A rangadókon mindig könnyebb játszani, ezért egy nagyon jó meccset várok. Szeretnénk dominálni, irányítani, és a három pontot megszerzése a célunk. Szerencsés edzőnek mondhatom magam, mert a vezetőink mindent megteremtenek ahhoz, hogy mi edzők, és a játékosok is csak a futballra koncentrálhassanak. Mindenki ott van az összes edzésen, ami nagyon fontos, mert csak így lehet jól és eredményesen szerepelni. Magabiztosan utazunk Bonyhádra” – zárta Varga Balázs.

A 2. forduló mérkőzései

Szombat: Tamási 2009 FC–Bátaszék SE 17 óra (Vezeti: Lengyel Sándor).

Vasárnap: Kakasd SE–Dombóvár FC 17 óra (Vezeti: Farkas Roland).

Bonyhád Völgység LC–FC Dunaföldvár 17 óra (Vezeti: Pekoli Dániel).

A Szekszárdi UFC II–Bölcskei SE találkozó a vendégek kupafellépése miatt elmarad. A Tevel Medosz SE szabadnapos.