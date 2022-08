Kindl István együttese a vasárnapi nyitófordulóban a bajnokesélyes Dunaújváros otthonában lépett pályára, s ért el 1–1-es döntetlent. Ahogy akkor, úgy most is az atomvárosiak szerezték a találkozó első gólját (lélektanilag a legjobbkor, közvetlenül a szünet előtt), majd a második játékrész elején meg is duplázták előnyüket. Nem sokkal később, öt perc alatt kiegyenlítettek a fővárosiak, s azzal egy pontot elvittek a Fehérvári útról.