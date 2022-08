A kontraktus értelmében a Paksi FC kiemelt figyelmet fordít majd a Dunaújvárosban zajló utánpótlás-nevelésre, támogatja az ott növekvő, futballozó fiatalok fejlődését, hogy aztán a tehetségek minél magasabb szintig juthassanak. A paksiak betekintést engednek edzői stábjuk mindennapjaiba, rendszeresen fogadják a DUFK edzőit, valamint a jövőben közös tornákat is szerveznek. Ezeken felül a két klub rendszeresen szakmai megbeszéléseken egyeztet, és a szerződés értelmében a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE utánpótlás-játékosai csatlakozhatnak a PFC kötelékéhez, így további képzésük kiemelkedő körülmények között folytatódhat egy stabil, egyedülálló filozófiával rendelkező NB I-es csapatnál.

„Eddig is felettébb jó kapcsolatot ápoltunk Szellák Sándorral, akivel sok évvel ezelőtt már dolgoztunk együtt, és ugye a kiváló viszony sosem szakad meg. Úgy gondolom, a ma megkötött szerződés is mindkét fél számára ugyanolyan hasznos lehet, mint amit már az elmúlt években a többi környékbeli klubbal kötöttünk. Célunk, hogy a városunkhoz közeli gyerekek egységes képzési rendszerben fejlődjenek és lépjenek előre. A Paksi FC sokszor bizonyította már, képes egy stabil jövőképet biztosítani az utánpótlás-játékosok számára. Identitásunk – miszerint továbbra is csak magyar játékosokat foglalkoztatunk – nem változik, és ebbe a Dunaújváros elképzelése is maximálisan beleillik. Szeretnénk, ha ez az együttműködés hosszútávon sikeres lenne” – fogalmazott a papírok szignózását követően Balog Judit, a paksiak ügyvezetője.

„Régi tervünk volt már egy ilyen összehangolt megállapodás megkötése. Jelenleg még egy kis egyesület vagyunk, de a köztünk lévő nagyszerű kapcsolat révén szerettünk volna a nálunk futballozó tehetséges gyerekeknek egy egyenes utat nyitni az első osztály felé. A PaksiFC igen komoly tartalommal bír, így gyerekeinknek komoly cél lebeghet a szemük előtt minden egyes edzésük alkalmával. Bízunk benne, hogy hamarosan már az első úttörőinkről számolhatunk be, akik e folyamatban sikeresek lesznek. Mi is reméljük tehát, egy gyümölcsöző kapcsolat alapjait fektettük most le” – mondta Szellák Sándor, a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE szakmai vezetője.

A kalocsaiak, a tolnaiak és a szekszárdiak után a dunaújvárosiaké a negyedik klub, amellyel együttműködése van a PFC-nek.