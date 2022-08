– Gratulálok, sokáig remekül tartották magukat a horvátok elleni edzőmeccsen!

– Köszönöm a csapat nevében – felelte Eilingsfeld János, az Atomerőmű SE és a magyar válogatott erőcsatára a 84–64-re elveszített edzőmeccs után. – Azt gondolom, hogy nem vallottunk szégyent, pedig bombaerős csapattal álltak fel a horvátok, hogy mást ne mondjak, NBA-játékosokat is csatába küldtek. Két és fél negyeden keresztül abszolút partiban voltunk, még vezettünk is, de a végére felőröltek bennünket. Annak viszont örülök, hogy amit elterveztünk, azt végre is hajtottuk.

– Szerdán, Szombathelyen vb-selejtezőn a litvánok következnek. Ők sem tűnnek gyenge ellenfélnek!

– A horvátországi meccs tökéletesen szolgálta a felkészülésünket a litvánok elleni találkozóra, hiszen szerdán is óriási centerekkel kell majd megküzdenünk a palánkok alatt. Nagyon nehéz meccs lesz, mert ők is bombaerős kerettel rendelkeznek. De készen állunk, nincs félnivalónk. Most is NBA-játékosok ellen kell bizonyítanunk, azt gondolom, ez csak a hasznunkra válhat. Mindenkiből becsületesen felkészülünk, és bátran megyünk majd bele a mérkőzésbe, aztán meglátjuk, hogy miként alakul.

– A horvátok elleni már a negyedik edzőmeccsük volt, korábban a szlovákokat kétszer is legyőzték, és a grúzokat is sikerült felülmúlni Kecskeméten. Készen állnak az Eb-re?

– Nagyon hasznosak voltak ezek a találkozók, csiszolni tudtunk a játékunkon. A grúzok elleni győzelemmel talán magunkat is megleptük, hiszen három közös edzéssel a hátunk mögött vertük meg őket, úgy, hogy riválisunk már két hete készült. Olyan érzésem volt, mintha nem is mentünk volna pihenőre a júliusi vb-selejtezők után, annyira gördülékeny volt a játékunk. A szlovákok elleni meccseken már több hiba csúszott a játékunkba, de akkor már komolyabb terhelést kaptunk az edzéseken. Fáradtan mentünk bele a meccsekbe, de így is nyerni tudtunk. Mindent úgy csináltunk, ahogy az Eb-n szeretnénk csinálni. Azt gondolom, készen állunk a kontinenstornára.

Huszadik helyen jegyzik az erősorrendben a válogatottat

A magyar férfi válogatott a huszadik helyet foglalja el a nemzetközi szövetség (FIBA) által felállított erősorrendben a szeptemberi Európa-bajnokság 24 csapatos mezőnyében. A magyar szövetség tájékoztatása szerint Ivkovics Sztojan kapitány együttesének Eb-csoportellenfelei közül Bosznia-Hercegovina a 15., míg a többi négy gárda a top 10-ben található – ráadásul hárman az első ötbe kerültek. A címvédő Szlovénia az első, Franciaország a második, Litvánia a negyedik, Németország pedig a nyolcadik a rangsorban. A magyar együttes szeptember elsején, azaz jövő hét csütörtökön a bosnyákok elleni meccsel (14.30 óra) kezdi meg a küzdelmeket a kölni kontinensbajnokságon.