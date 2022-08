A kupában mutatkozott be a Paksi SE együttese, ahol a rutinosabb Budaörs érvényesíteni tudta a papírformát.

– Odatették magukat a lányok, pedig többeknek még nincs meg a konkrét pozíciója – fogalmazott Horváth György vezetőedző. – Első mérkőzésünk ellenére voltak kiváló teljesítmények, valamint több jó megoldást is láttam. Persze hibák is akadtak, ezeket a bajnoki rajtig, illetve az első találkozókon ki kell javítanunk, ahogy az összjátékunkon is pontosítanunk kell még. Elégedett vagyok, hiszen az előzetesen gondolt különbség a két csapat között egyáltalán nem látszott. Kaptunk egy kis ízelítőt, mi vár majd ránk a bajnokságban, de elsőre ez így nem volt rossz.

Simple Női Kupa, az 1. fordulóban

Paksi SE–Budaörs 0–3 (0–1). Paks, v.: Gebei (Pintér R., Kovács Á.). Paks: Lengyel M. – Boda (Fodor H., 64.), Kiss L. (Szilágyi V., a szünetben), Wiesner, Fritz F. (Kulcsár P., 53.) – Kiss G., Csehi, Kirchner (Zufall, 64.), Sereg –Horváth M. (Koloh, a szünetben), Debreceni K. Edző: Horváth György. Gól: Kajdy (39.), Kardosi (48.), Buzás E. (66.).

Az NB II Nyugati csoport nyitófordulójában, augusztus 27-én Ajkára látogatnak a paksi fiatalok.