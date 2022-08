– Egy nem olyan jól sikerült világbajnoki szereplés után örülök, hogy jó évet tudok zárni ezzel az Európa-bajnoksággal – jegyezte meg lapunknak Pupp Noémi, aki a hétvégén véget ért müncheni Multisport Európa-bajnokságon előbb Fojt Sárával negyedik helyen végzett a kajak kettesek 500 méteres versenyében, majd egyesben 1000 méteren aranyérmet szerzett.

A paksiak 24 éves kiválósága elárulta, ehhez az elvégzett munka mellett az új szemléletváltás is hozzásegítette.

– Ötödik éve dolgozom együtt Csipes Ferencékkel, de kiemelném a Kiss Istvánnal való közös munkát is. A fizikai felkészülés mellett ettől az évtől kezdve fejben is máshogy készülök a versenyekre, Haris Éva táplálkozási tanácsadó, valamint Baky Dániel sportpszichológus segítségét is idénybe veszem, valamint rendszeresen járok gyógytornára is – fogalmazott Pupp Noémi, aki a bajor fővárosban Fojt Sárával két tizeddel marad le a dobogóról.

– Ha ezt a párost kicsivel előbb találja ki valaki, az érem is összejöhetett volna, így viszont mindössze egy hetünk volt felkészülni. Hüttner Csaba szövetségi kapitány tudta, hogy képesek vagyunk teljesíteni az elvárást, vagyis a döntőbe jutást. Aki ismeri, tudja, hogy az arcán megmutatkoznak a negatív és pozitív érzelmek egyaránt, látszott rajta, hogy nagyon örült az eredménynek – mondta Pupp, aki az egyéni számra áttérve megjegyezte, érezte, hogy jó formában van, s sokat dolgozott, hogy így sikerüljenek a futamai.

Meglátása szerint a sportág fejlődésével egyre népesebb a létszám, akik viszont nem jutnak szóhoz az olimpiai számokban, azok a többi távon próbálkoznak, ezáltal a mezőny ott is tovább erősödik.

A hat olimpiai bajnokunk közül öten nem indultak az Eb-n, köztük Csipes Tamara, Kárász Anna és Kozák Danuta sem. Az ő visszatérésükkel a magyar mezőny is sűrűsödni fog, többen lesznek ugyanannyi helyre.

– Úgy érzem, a korunkból adódóan még tudunk fejlődni, míg nekik egy év kihagyás után kell visszatérniük arra a szintre, ahol az olimpia ideje alatt voltak, ezáltal mi előnyösebb helyzetben vagyunk – mondta a friss Európa-bajnok.

Szolnokon az ob-val zárja a nyarat

Pupp Noéminek egyelőre nincs ideje pihenni, ugyanis a szerdán kezdődött és péntekig tartó országos bajnokságon vesz részt Szolnokon. A paksiak Európa-bajnoka egyesben 500, 1000 és 5000 méteren, párosban 200-on és 500-on, négyesben 200-on, 500-on és 1000-en áll rajthoz.

A „levezető” verseny után lesz csak ideje szusszanni közel egy hónapot, az érdemi munkát szeptember végén, október elején veszi fel ismét Pupp Noémi.

Az őszi-téli időszakban a Csipes Ferenc vezette csapattal Budapesten készül fel az előtte álló feladatokra.