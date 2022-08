Bár egy laikus számára hasonlít a karatéhoz, mégis sok különbség van. – Főként a szabályrendszer tér el a többi küzdősportétól, de a mozgás stílusa is más. Olimpiai sportág 2000 óta, így egyre szélesebb kör ismeri meg. Ez egy úgynevezett full kontakt sport, de használunk védőfelszereléseket, így bár a zúzódások mindennaposak, kisebb a komoly sérülés veszélye, azok is inkább a férfimezőnyben fordulnak elő. Éppen emiatt viszonylag sok lány jár az edzésekre. A mozgás stílusa is finomabb és kidolgozottabb, ezért közelebb állhat a nőkhöz, mint más hasonló sportág. A versenyzés már egy más kategória, egyesületünkben vannak versenyzők is, de sokan hobbiként űzik ezt a sportot. Mint minden sportnál, itt is szükség van az erőnléti edzésekre, az állóképesség fejlesztésére. Itt a törzs- és a lábizomzatra fókuszálunk elsősorban. Fontos még, hogy tatami szőnyegen edzünk, ez a különböző lábfej-deformitások javítása miatt is hasznos, hiszen ez egy mezítlábas sport– avatott be a részletekbe Rácz Petra.