Dombóváron kezdte, aztán Tamásiban folytatta megyei körútját, most pedig Tevelen lép pályára a Ferencváros öregfiúkcsapata. Az országszerte nagy népszerűségnek örvendő gálacsapat szombaton, a Galuska Fesztivál napján játszik a völgységi településen, a jó idő garantált, és az is biztos, hogy sokan kilátogatnak majd a találkozóra. Már csak azért is érdemes ezt megtenni, mert a teveliek a megye egyes utánpótláscsapatuk versenyeztetésére gyűjtenek, a drukkerek a belépőjegyek megvásárlásával a helyi gyerekeket segíthetik.

Nagyon készülnek a teveliek a gálameccsre, s nem is akármilyen gárdával várják a Fradit. A kétezres évek elejének meghatározó klubja volt a Tevel Medosz SE a megyei futballban, voltak őszi bajnokok is, s tucatnyi kiváló futballista fordult meg a színeikben. A szombati gálameccsen az akkori sikeredző, Schlapp János dirigál majd a kispadról, miközben a pályán olyan futballisták kergetik majd a labdát, mint Borbandi Ambrus (Ambi), Gergely József (Öcsi), Gergely Csaba (Csibu), Ambrus Zoltán (Egér), György Attila (Gyöfe), Illés Csaba (Bici), vagy László Antal (Texi) – természetesen a teljesség igénye nélkül. De a korábbi évek kiválóságai közül is láthatnak párat a nézők, elég csak Miklós József (Joddi) vagy Nagy Gergely (Ketti) nevét említeni.

Veretes névsor, nem vitás, de veretes lesz a Ferencváros kerete is. Bánki József csapatvezető azt mondta, jó pár olyan futballistát hoznak magukkal, akik kötődnek Tolna megyéhez. Eljön Tevelre a bátaszéki születésű Horváth Péter (Zselé), akit ex-újpestiként szerettek meg a Fradi-drukkerek. Nem is csoda ez, hiszen 88 meccsen 44 gólt lőtt az FTC-színeiben, s bajnok volt a zöld-fehérekkel. Ugyancsak itt lesz a szekszárdi születésű Máté Csaba, aki ugyan nem játszott a Fradiban, de másodedzőként segítette Ricardo Moniz, Thomas Doll, Szerhij Rebrov és Peter Stöger munkáját is, s most Sztanyiszlav Csercseszov stábjában is ott van. Nem kell bemutatni a tolnaiaknak Kardos Ernőt sem, aki Pécsről Gera Zoltánnal került annak idején a Fradihoz, s lett bajnok a zöld-fehérekkel. Edzőként jelenleg az NB III-as Majosi SE-t dirigálja.

Rajtuk kívül biztosan itt lesz az egykor a holland Ajaxot is megjáró Fischer Pál, vagy Józsi György, Bojan Lazics és Bubcsó Norbert, s az is biztos, hogy a csapatot az a Mucha József dirigálja majd, aki a közeli Mázán született, s az 1975-ös KEK-döntőben, az ukrán Dinamo Kijev ellen is játszott. A névsor még nem teljes, Bánki szerint további legendák is érkezhetnek a Fradival Tevelre – egy biztos, ezt a meccset vétek lenne kihagyni.

A teveli öregfiúk és a ferencvárosi öregfiúk meccse szombaton 17 órakor kezdődik.