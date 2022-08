Ahogy futballban a mondás tartja, győztes csapaton ne változtass, az a sportok királynőjénél a felkészülés helyszínére lehet igaz. Legalábbis ezt vallja Szemerei Levente, aki 2021 áprilisa után idén nyáron is a hosszútávfutás hazájában, Kenyában tölt el másfél hónapot.

A Szekszárdi Sportközpont 22 éves atlétája hétfőn utazott ki az afrikai országba, ahol hat hét áll rendelkezésére, hogy olyan felkészültségi állapotba kerüljön, amivel megvalósíthatja terveit.

Az úticél ezúttal is a tengerszint felett 2400 méteren elhelyezkedő, nagyjából a megyeszékhelyünk lakosságszámával azonos Iten városa lesz – mondta lapunknak még kiutazása előtt Szemerei Levente.

A cél ezúttal is a minél több hosszú futóedzések lesznek. Az itthoni lehetőségekkel ellentétben kint meglesznek ehhez a társak is, hiszen mindig vannak olyan csoportok, melyekhez be lehet csatlakozni. Ez az egyik jelentős különbség a kenyai és az itthoni edzésmunka között – tette hozzá a szekszárdi hosszútávfutó, aki ezúttal egyedül utazott ki a nyugat-kenyai városba, ahol az első napokban egy már ott tartózkodó honfitársával osztja meg a szállását.

Szemerei Levente elárulta, az edzésprogramban szerepel, hogy heti egyszer elmegy a lakóhelyétől körülbelül 35 kilométerre található Moiben település legendás útjára. Különlegessége, hogy 40 kilométer hosszú, nyílegyenes, aszfaltozott szakaszról van szó, melyen kevés a szintemelkedés, éppen ezért ez az egyik legforgalmasabb és legfelkapottabb útvonala az atlétáknak.

A tavalyi edzőtábor jól sikerült a szekszárdi számára, hiszen hazaérkezése után az első Félmaraton Magyar Bajnokságát megnyerte, majd a Magyar Nagydíj Sorozat tatabányai állomásán tizenöt másodpercet javított egyéni legjobbján 3000 méter akadályon (8:45,99 perc), végezetül pedig ötezren is magyar bajnoki címet ünnepelhetett.

Az idei eredményeire sem panaszkodhat eddig Szemerei Levente, a 10 ezer méteres ob-n megvédte címét és megnyerte a csapatbajnokság elődöntőjének félmaraton versenyét. Mindezek előtt pedig februárban élete első 21 kilométeres versenyén, Splitben második helyen ért célba.

Ennél viszont már szó szerint hosszabb távra tervez, s célba veszi a maratont.

Szeptember végén Hágában állok rajthoz félmaratonon, majd egy 15 kilométeres verseny következik, december 4-én pedig a valenciai maratonon veszek részt. Arra ugyancsak Kenyában készülök fel októberben.