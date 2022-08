Kiss Patrik duplájával nyerte meg a Tolna Megyei Kupa döntőjét a Bölcskei SE, amely a Bonyhád VLC-vel szemben hódította el a serleget – immáron negyedszer.

Korábban kétszer nyert megyei kupát az Iváncsával, és egyszer a Solttal, az érdiekkel csak döntőig menetelt.

Nagyon jó dolog nyerni, így a kupaszereplésre is mindig nagy hangsúlyt szoktam fektetni aktuális csapatomnál

– mondta lapunknak Miskovicz Bálint. Most egy nagyon jó csapat ellen sikerült győznünk, s bizonyítottuk azt is, hogy mi sem vagyunk rosszak. A meccs első huszonöt perce a bonyhádiaknak sikerült jobban, de aztán feljöttünk és egy szép támadás végén Kiss Patrik góljával vezetést szereztünk. A szünet után Patrik akár meg is duplázhatta volna az előnyünket, de a helyzet kimaradt, és nagyon kellett Varga Mátétól az a két bravúr, amivel megtartottuk az előnyünket. A hajrában a Bonyhád mindent egy lapra feltéve támadott, aminek köszönhetően nekünk is nagy lehetőségeink adódtak, de egészen a 93. percig, Kiss Patrik büntetőjéig izgulnunk kellett. Körömrágós meccs volt, de a lényeg, hogy győztünk. Nagy tettet hajtottunk végre – tette hozzá Miskovicz.