Az új vezetőedzővel, Waltner Róberttel érkezett az élvonalban szereplő Pakshoz Ferenczi István. Az egykori kilencszeres válogatott támadó a Vasasnál, a Siófoknál és a Zalaegerszegnél is hasonló munkakörbe dolgozott, mint most az atomvárosiaknál, ahol a másodedzői feladatok mellett a játékosok erőnléti állapotáért is felel.

Ami a fizikalitást illeti, a harmadik találkozónkra jelenthető ki, hogy jók lettek a futóadatok, ugyanakkor, mint örök elégedetlen, én még mindig nem dőlnék hátra. Szeretnék csapatszinten a szezon feléig, tehát a naptári év végéig további tíz százalékos növekedést elérni a sprintek számában. A novemberi zárás ehhez ideális lehet, ha rendesen tudunk haladni a programomban, minden adott lesz, hogy tavaszra még előrébb lépjünk e téren

– nyilatkozta a klub honlapjának adott interjújában a 44 esztendős szakember.

Az eddig lejátszott három bajnoki mérkőzésről elmondta, a Fehérvár ellen végig dominált a csapat, azon a napon egyértelműen jobbak voltak ellenfelüknél (2–0). Korábbi csapatának, a Vasas otthonában viszont maradt hiányérzete, mert úgy látta, hogy abban a 2–2-es döntetlennél több is benne lehetett volna. A Budapest Honvéddal szemben kétszer is vert helyzetből jöttek vissza (3–3), ami megmutatta, hogy mentálisan egyben van az együttes.

A szezon kezdete előtt a különböző edzettségi állapotban, illetve lemaradásban lévő játékosokról elmondta, felzárkózásban jó úton járnak, s akik már olyan szinten vannak, nekik a vezetőedző a kellő játékpercet meg is adja.

Az lenne az ideális, ha az egész keret egy szinten lenne, de belülről ez komplikáltabb. Ügyesen kell menedzselni, hogy ki, hol, mennyi terheléssel dolgozzon, mi pedig folyamatosan „legózunk”

– fogalmazott Ferenczi István.

A hétvégi, Ferencváros ellen elhalasztott bajnokival kapcsolatban elmondta, meccset nem sikerült játszaniuk, így csak edzésekkel tudtak felkészülni az előttük álló feladatokra. Hozzátette, a következő bajnoki találkozók után már tisztább képek kaphatnak magukról, hol is járnak.

Sűrű lesz a paksiak programja

Pénteken 20 órától az Újpest FC vendégei lesznek a paksiak, majd szerdán egy hónap után ismét hazai pályán lépnek pályára, akkor a Kisvárdát fogadják a Fehérvári úti Stadionban (17 óra). Jövő héten szombaton az újonc Kecskeméthez utaznak Böde Dánielék (14 óra), majd érkezik a Debrecen (annak még nincsen pontos időpontja).

„Megpróbálunk azokra a meccsekre felkészülni, hogy a következő négy találkozónkból minden szempontból a legtöbbet hozzuk ki. Én bizakodó vagyok, szeretnénk szép eredményeket elérni” – mondta Ferenczi István.