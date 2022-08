Kiváló egyéni teljesménynek és jó csapatjátéknak köszönhetően vasárnap még a Fehérvár elleni bravúrgyőzelmet ünnepelték az atomvárosiak, de ma már újabb komoly feladat vár rájuk az újonc, szintén csak magyar játékosokat foglalkoztató Vasas otthonában.

A jelző megtévesztő, hiszen az angyalföldiek az NB II-t megnyerve komoly erősítésekbe kezdtek a nyáron. Az eddig is élvonalbeli minőségű kerethez érkezett még a kapuba Dombó Dávid, a védelembe Baráth Botond, a középpályára Hidi Patrik, a támadósorba pedig Géresi Krisztián, Holender Filip és Novothny Soma.

„A Fehérvár legyőzése minden körülmények között bravúr, bízom benne, hogy ez a siker nagy lökést ad nekünk – fogalmazott Windecker József, a paksiak középpályása. – Keményen dolgozunk, Waltner Róbert a fegyelemben hisz, de azzal is tisztában vagyunk, hogy most kell szerénynek maradni. Meg akarjuk lovagolni a jó indulás hullámait, és ha a Vasas otthonában is három pontot szerzünk, beszélhetünk jó rajtról.”

Erre minden esély megvan, hiszen hiába a sok igazolás a fővárosiaknál, közülük egy sem kezdett hétvégén Kecskeméten, ahol ötven percet emberelőnyben játszva csak gól nélküli döntetlent ért el Kuttor Attila együttese.

Windecker József elárulta, vezetőedzőjük elvárja középpályásaitól, hogy ha terület van előttük, azt fussák be, s próbáljanak a kapu elé érkezni. Hozzátette, hogy miután a Vasas hosszú idő után játszhat ismét NB I-es meccset hazai pályán, biztosan sokan lesznek a stadionban és nagyszerű lesz a hangulat, de előttük csak egy cél lebeg, hogy ismét nyerjenek.

OTP Bank Liga, 2. forduló. Vasas–Paksi FC. Illovszky Rudolf Stadion, péntek, 20 óra (tv: M4 Sport).