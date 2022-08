Megyei kötődésű futballistákkal jött Tevelre a Ferencváros öregfiúkcsapata. A sióagárdi Máté Csaba és a bátaszéki Horváth Péter egyformán nagy tapsot kapott. Előbbi már-már olyan, mint volt az angol Manchester Unitednél Alex Ferguson: augusztus 30-án lesz tíz éve, hogy pályaedzőként csatlakozott a fővárosi zöld-fehérekhez még a holland Ricardo Moníz felkérésére. Aztán maradt és dolgozott a német Thomas Doll, az ukrán Szerhij Rebrov, az osztrák Peter Stöger mellett, most pedig az orosz Sztanyiszlav Csercseszov munkáját segíti. Utóbbi pedig úgy lett nagy kedvenc a Fradiban, hogy előtte megfordult az ősi rivális Újpestben is.

Bánki József mellettük mások mellett Kardos Ernőt, a Majosi SE jelenlegi vezetőedzőjét (már-már tiszteletbeli Tolna megyeit), Bojan Lazicsot, az előző idényben még NB III-as Gerjeni SK vezetőedzőjét is felkonferálta. De ha már Tevel és Tolna, akkor itt volt az a Máté Roland, aki öt évig a Medosz vezetőedzője volt vagy az a Zoran Kuntics is, aki húsz évvel ezelőtt a belga Anderlecht elleni párharcban a Bajnokok Ligája csoportkörébe lőtte a Ferencvárost.

Ugyancsak jó kis csapatot verbuváltak össze a teveliek is Szabó Dénessel, Borbandi Ambrussal, Nagyfalusi Istvánnal, Ambrus Zoltánnal, Illés Csabával és György Attilával a soraikban, de a régi idők legendás játékosai közül vállalta a játékot Miklós József (Joddi), Nagy Gergely (Ketti) és Nagy István (Hetya) pedig a kezdőrúgást vásárolták meg.

Bojan Lazicsot Ferenc Gábor üldözi

Fotós: Kiss Albert

Jó sokan voltak, s nemcsak Tevelről, hanem a környékbeli falvakból is érkeztek – az idősebbek nosztalgázni jöttek, a fiatalabbakat pedig a kíváncsiság hajtotta. A közel ötszáz néző végig kiválóan szórakozott, a Fradi négy gólt lőtt, de a teveliek is kitettek magukért, hiszen Dézsi János és Ambrus Zoltán jóvoltából ők is eljutottak kettőig.

A fradisták sok ajándékot hoztak, a gyerekek boldogan lobogtatták a kedvencek által aláíratott Fradi Magazint, nagyon sok közös kép készült, a Fradi legendái mosolyogva állták a rohamot – végül is ez a nap nekik is élmény volt.

A harmadik félidőt Miklós József tanyájában tartották meg a felek, ahol a hamisítatlan teveli galuskát is megkóstolhatták.