Három évvel ezelőtt lapunk hasábjain is beszámoltunk róla, hogy edzés közben elütötte egy autó és kómába esett a Korinthosz kétszeres győztese, Enrico Maggiola (2018, 2019). A hazánkban is jól ismert és kedvelt olasz ultrafutó tíz nap elteltével tért magához, s hosszú rehabilitációját követően ismét versenyezni kezdett. Idén pedig újra nekivág a Szekszárd-Baja-Szekszárd közötti 160 kilométeres távnak.

Rajta kívül is lesznek még nagy nevek a kilencedik Korinthoszon. Rajthoz áll a francia apuka, Gilles Pallaruelo, aki fiával, Angellel többször is részt vett már a versenyen. A hazai nagyágyúk közül ki lehet emelni Toldi Pétert, aki oda-vissza teljesítette a Spartathlont, azaz az Athén–Spárta–Athén nyomvonalat (490 kilométer). Szintén a leghosszabb távot választotta Vajda Zoltán, aki korábban 80 kilométeren győzött, de figyelni kell Gyöngyösi Jánosra is.

Ami a megyei indulókat illeti, Naszvadi Gabrielláért, Rottler Zoltánért, Simon Györgyért, valamint tavaly a Spartathlont is teljesítő Szekeres Tiborért külön szoríthatunk.

A férfiaknál biztosan nem lesz címvédés, ugyanis a rekordidővel, 13:10:14 órás eredménnyel győztes Erős Tibor magaslati edzőtáborban készül a 100 kilométeres világbajnokságra, így ő kihagyja az idei versenyt.

A nőknél viszont összejöhet, hiszen a pályacsúcstartó, háromszoros Ultrabalaton-győztes és négy éve Spartathlont nyerő Maráz Zsuzsanna neve ott szerepel a rajtlistán.

Márkus István főszervező elmondta, a rekorddöntést nagyban befolyásolja majd a hőmérséklet, márpedig előzetesen jó időt ígérnek a meteorológusok. Ez ellen többek között a tizenöt frissítőponton kihelyezett, összesen közel egy tonna jéggel próbálják felvenni a harcot. Hozzátette, mindkét távra kirakhatták volna a megtelt táblát, 80-on százötven, 160-an száz futó vág neki a megmérettetésnek.

Ami a rövidebb távot illeti, a Bajáról ma 14 órakor rajtolók között ott lesz a kisebb sérüléssel bajlódó, az Athén és Spárta közötti 246 kilométert kétszer teljesítő és 2019-ben megnyerő Bódis Tamás. Az esélyesek között szerepel Hegyháti Máté, Szabó Gábor és a címvédő Kohári Szabolcs neve is.

A 80 kilométert két- és háromfős csapatban is abszolválni lehet, emellett 40 és 16 kilométeres távot is kialakítottak a szervezők.

A Garay téri célba 18.30 óra magasságában érkezhetnek be a leggyorsabbak, a szintidő 160-on 23, 80-on 10 óra.

Az útvonalak

160 km: Szekszárd – Sióagárd – Bogyiszló – Keselyűs – Szent László híd – Sükösd – Érsekcsanád – Baja –Petőfi sziget – Pandúr sziget –Petőfi sziget – Pandúr sziget – Petőfi sziget – Baja – Érsekcsanád – Sükösd – Szent László híd – Keselyűs – Bogyiszló – Sióagárd – Szekszárd.

80 km: Petőfi sziget – Pandúr sziget – Petőfi sziget – Baja – Érsekcsanád – Sükösd – Szent László híd – Keselyűs – Bogyiszló – Sióagárd – Szekszárd.