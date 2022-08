Boldog új évet – köszöntötte egymást két néző a találkozó kezdete előtt negyedórával, jelezve, hogy a publikum számára is elkezdődik a 2022–2023-as idény. A játékosok már harmadik hete gyúrják a vasat és püfölik a labdát (az elején többnyire az előbbit csinálták), úgyhogy már itt volt az ideje, hogy meccsen is teszteljék magukat, gyakorolják a tanultakat Djokics Zseljko tanítványai. Erre több mint háromszáz fanatikus volt kíváncsi, a szerda esti hét órai kezdés ellenére is.

Más kérdés, hogy még sehol sem teljes a játékoskeret, pláne nem Szekszárdon, ahol a kilenc jelenlévőből Horváth és Mányoky kisebb sérüléssel bajlódik, Miklós pedig még nem épült fel teljesen a lábműtétjét követően – mint azt a hétfői sajtótájékoztatón már megtudtuk –, Studerék tehát nélkülük, hatan álltak ki a tíz szigetszentmiklósi ellen.

A 2021–2022-es idényben utolsó (12.) helyen záró Pest megyei együttes az új szezonban is NB I/A csoportos lesz, miután a B-ből a jogosultak nem vállalták a legmagasabb osztályt. A holt idényben eddig hat új játékost jelentettek be a honlapjukon a kosok, közülük hárman léptek parkettre most Szekszárdon: Andi Hanna, aki éppen a KSC-től igazolt a BKG-hoz, valamint Katona Szidónia és Szabó Dóra, akik Ceglédről tették át a székhelyüket a Duna parti városba. S hogy érdemes lesz még komolyabban venni Gedei Tibor együttesét (amely már egy szoros edzőmeccsen megverte a Csatát 38–36-ra), az bizonyos, mert három erősnek tűnő légióssal kiegészül még a keretük: az amerikai Raina Perez az Észak-Karolinai Egyetem és a Seattle Storm irányítója, honfitársa és egyetemi csapattársa, Kayla Jones-t a Minnesota Lynx draftolta, míg a német válogatott Ama Degbeon a svéd Umea gárdájától igazolt Magyarországra. Ők persze még nem voltak itt, ahogyan a KSC három WNBA-s légiósa sem.