A magyar duó a pénteki középfutamban remekül teljesített, az előfutammal ellentétben most bírta a hajrát is, s miután 400 méternél az élre állt, a célig még növelte is előnyét riválisaival szemben.

„Nagyon jó pályát jöttünk, megint jobb volt, mint az előző, a döntőre ez alapján még jobb lesz. Az indításaink sikerültek a megbeszéltek szerint, nem ült meg a hajó, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk” – mondta a Kovács Katalin Akadémia mindössze 18 éves kajakosa, Fojt Sára.

A paksi Pupp Noémi hozzátette: miután értékelték a csütörtöki előfutamot, változtattak néhány dolgon, például a lapáthosszokon, s ez úgy tűnik, működött.

Az egység számára szombaton rendezik a döntőt.