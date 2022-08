Bonyhád VLC (2.)

Alaposan belehúztak a bonyhádiak, akik az NB III-ból visszalépő fél gerjeni csapatot leigazolták. Melléjük pedig megszerezték azt a Báló Tamást, aki a Paksi FC színeiben 262 meccset játszott az NB I-ben – rutinja sokat érhet. A szakmai munka irányítása Dienes Pál kezében maradt, így az állandóság biztosított a Völgységben. A felkészülési időszakban mindegyik meccsét megnyerte a BVLC, többet meggyőző játékkal. Az érkezők közül Cseh Tibor villogott a leginkább, öt gólt szerzett az edzőmeccseken. A Magyar Kupából balszerencsés meccsen, büntetőkkel kiesett a Bonyhád a 43. számú Építőkkel szemben, így már csak a bajnokságra kell koncentrálniuk, ahol céljuk az aranyérem megszerzése.

Kakasd SE (3.)

Harminc év után szerzett érmet a csapat az előző idényben, az 1992-es ezüst után bronz jutott Takács Norbert alakulatának. A szezon üde színfoltja volt a csapat, amely nyáron tovább erősödött, Bonyhádról többen is csatlakoztak hozzájuk (Szász Dávid, Jerabek Jenő, Sásdi Bence, Sásdi András, Győrfi János...), s mivel a keretet együtt tartották, idén is bennük lehet a meglepetés. Győrfi János gyorsan beilleszkedett, szórta a gólokat, és ne feledjük el, hogy ott vannak a Márk testvérek, akik meccseket képesek eldönteni.

Bölcskei SE (4.)

A bölcskeiek a Bonyháddal ellentétben továbbjutottak a Magyar Kupában (az NB III-as Érdet verték 2–1-re), s ez nagy lendületet adhat a csapatnak, amelyet sikerült együtt tartani. Ráadásul maradt a megye egy tavaszi idényének legjobbja, Kiss Patrik is, akit többen is csábítottak. Éppen az ő két góljával verték meg a bölcskeiek 2–0-ra a Bonyhád VLC-t a Tolna Megyei Kupa döntőjében. Miskovicz Bálinttal tavasszal remekelt a Bölcske a bajnokságban, ha ezt a játékot át tudják menteni az új idényre, akkor szép szezont zárhatnak. A dobogóra kerülés a céljuk, de ebben benne lehet a bajnoki cím megszerzése is.

Bátaszék SE (5.)

Mozgalmas nyarat tudhatnak maguk mögött a bátaszékiek. Hat év után távozott az elnök, Lerch Béla, a klubot most többen irányítják, van aki a szakmai dolgokért, van aki a pénzügyekért, más a kommunikációért és a szurkolókkal való kapcsolattartásért felel. A szezon végén távozott Kalmár Ferenc, akinek a helyére Buzás Attila érkezett. A játékoskeretben is vannak változások, leigazolták például az edző fiát, ifjabb Buzás Attilát, de Kófiás Áron is erősítést jelenthet. Farkas András a felkészülési időszakban szórta a gólokat, rá oda kell figyelni. Buzás Attila sok helyi fiatalnak adott lehetőséget, ígéretes kis csapat van alakulóban, amelyről azonban nem lehet megjósolni, hogy elsőre mire lehet képes.