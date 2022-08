A friss Európa-bajnok Pupp Noémi itthon is megmutatta, hogy mostanra a kajakos szakág egyik legjobbjává nőtte ki magát. Ezer méter egyesben ugyanúgy nem talált legyőzőre, ahogy a müncheni Multisport Eb-n sem, de négyesben is arany került a nyakába az ezer és az ötszáz méteres távon. Két ezüstjét ötszáz méter egyesben és ugyanezen a távon párosban gyűjtötte be a paksiak klasszisa.

Nemcsak neki, Hodován Dávidnak is jól ment. A fiatal kenus Pupphoz hasonlóan öt számban állhatott fel a dobogóra a Holt-Tiszán megrendezett versenyszámok után. Aranyérmes lett a kenu párosok ötszáz méteres versenyében, ezüst jutott neki egyesben ötszáz méteren, illetve a négyes tagjaként ötszáz és ezer méteren, míg az egyesek ezer méteres száma után bronzot akasztottak a nyakába.

A paksiak közül Besenyei Ádám egy vegyesben nyert arannyal, két ezüsttel és egy bronzzal jöhetett haza Szolnokról, míg Koleszár Zoltánnak két ezüst került be az éremkollekciójába.

Országos bajnokság, Szolnok, eredmények

Nők. K-1 1000 m: 1. Pupp Noémi (Atomerőmű SE) 4:01.623 p, 2. Kiss Blanka (UTE) 4:04.429, 3. Szellák Szabina (DKSE Dunaújváros) 4:05.129.

K-4 1000 m: 1. Pető Adél, Ujfalvi Laura, Dráviczki Dóra, Pupp Noémi (Kovács Katalin Akadémia, Atomerőmű SE) 3:31.275 p, 2. Szulovszky Csenge, Szulovszky Petra, Gábor Netta, Potoniec Zsófia (MTK) 3:33.709, 3. Csengeri Evelin, Párdi Viktória, Dékány Lili, Kulcsár Csenge Emese (City-Gas Tiszafüred SE) 3:41.407.

K-1 500 m: 1. Gazsó Alida Dóra (KSI SE) 1:53.215 p, 2. Pupp Noémi (Atomerőmű SE) 1:55.027, 3. Szellák Szabina (DKSE Dunaújváros) 1:56.043.

K-2 500 m: 1. Ujfalvi Laura, Pupp Noémi (Kovács Katalin Akadémia, Atomerőmű SE) 1:50.662 p, 2. Pólai Petra, Sólyom Dóra (Merkapt-Mekler László SE, Vasas SC-ARC-S Group) 1:51.130, 3. Decsi Dorina, Dráviczki Dóra (Graboplast Győri VSE, Kovács Katalin Akadémia) 1:51.268.

K-4 500 m: 1. Pető Adél, Dráviczki Dóra, Ujfalvi Laura, Pupp Noémi (Kovács Katalin Akadémia, Atomerőmű SE) 1:41.180 p, 2. Torma Bianka Szonja, Kiss Blanka, Kadók Nikolett, Posta Réka (UTE) 1:44.116, 3. Csengeri Evelin, Párdi Viktória, Kulcsár Csenge Emese, Szabó Lili (City-Gas Tiszafüred SE) 1:44.982.

Hodován Dávid (elöl) joggal mosolyog, neki is kiválóan sikerült a szolnoki ob

Fotós: Mediaworks



Férfiak. C-1 500 m: 1. Fekete Ádám (UTE) 1:56.885 p, 2. Korisánszky Dávid (MTK) 1:58.083, 3. Hodován Dávid (Atomerőmű SE) 1:58.769.

C-2 500 m: 1. Kiss Balázs, Hodován Dávid (Graboplast Győri VSE, Atomerőmű SE) 1:48.340 p, 2. Fekete Ádám, Kállai Róbert Gida (UTE, MTK) 1:49.712, 3. Fodor Nicholas, Besenyei Ádám (Kovács Katalin Akadémia, Atomerőmű SE) 1:51.832.

C-4 500 m: 1. Kállai Róbert Gida, Horváth Márton, Korisánszky Dávid, Fekete Ádám (MTK, UTE) 1:40.759 p, 2. Koleszár Zoltán, Hodován Dávid, Kiss Balázs, Besenyei Ádám (Atomerőmű SE, Graboplast Győri VSE) 1:43.759, 3. Bakos Milán Edmond, Bakos Noel Ármin, Horváth-Milvich Benedek, Kemény Marcell Márk (BKV Előre SC) 1:54.937.

C-1 1000 m: 1. Kiss Balázs (Graboplast Győri VSE) 4:10.532 p, 2. Bodonyi András (DVTK) 4:11.308, 3. Hodován Dávid (Atomerőmű SE) 4:12.476.

C-4 1000 m: 1. Kállai Róbert Gida, Horváth Márton, Korisánszky Dávid, Fekete Ádám (MTK, UTE) 3:30.035 p, 2. Koleszár Zoltán, Hodován Dávid, Kiss Balázs, Besenyei Ádám (Atomerőmű SE, Graboplast Győri VSE) 3:31.733, 3. Fodor Nicholas, Horváth Alex Csongor, Simon Zsombor Bálint, Bakó Tamás (Kovács Katalin Akadémia, MTK, KSI SE) 3:50.149.

Vegyes számok

C-4 500 m: 1. Fodor Nicholas, Molnár Rebeka, Horton Cassandra, Besenyei Ádám (Kovács Katalin Akadémia, MTK, BKV Előre SC, Atomerőmű SE) 1:54.053 p, 2. Vass Zoltán, Simon Sebestyén, Kisbán Zsófia, Bonyai Regina (Lágymányosi Spari, Mogyi Bajai VSK) 1:54.797.