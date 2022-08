Az Atomerőmű SE 24 éves versenyzőjének nem sikerült a legjobban a rajtja, de 500 méternél már ő állt az élen. Ellenfelei nagyot hajráztak az utolsó métereken, de nem tudták megelőzni, a paksi kajakos sikeresen verte vissza a támadásokat és elsőként ért célba.

„Nagyon jónak éreztem a pályámat, bár kicsit beragadtam a rajtban. A közepe az szerintem patika volt, és a végére aztán szerencsére akkora előnyt tudtam összeszedni, hogy bár jött a lengyel lány, nem tudott megfogni. Egyébként az eredményhirdetés előtt azt mondta nekem, hogy én lettem a második, így csak akkor hittem el, hogy győztem, amikor az ő országát mondták be a második helyre. Még nem sikerült beszélnem a testvéremmel (Pupp Réka, olimpiai ötödik dzsúdós), mert éppen most utazik haza a japán edzőtáborból, de ha valaki, akkor ő tudja, hogy ez mit jelent. Mindig mindenben egymás mellett állunk, úgyhogy ez az ő érme is. Tőle láttam, tanultam, hogy milyen sportembernek lenni” – fogalmazott.

Pupp Noémi mögött a lengyel Justyna Iskrzycka végzett a második, a spanyol Isabel M. Contreras pedig a harmadik helyen.

Pupp Noémi másik számában, 500 méter párosban negyedik helyen végzett Fojt Sára oldalán.