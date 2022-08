Meglestük a megyei I. osztályú focibajnokság titkos favoritját, az FC Dunaföldvárt. Mégpedig a Pécsvárad SE-Prosport csapata elleni felkészülési meccsen.

Elég jó ellenfelet választottak maguknak a nyári szünetben alaposan átalakuló Duna-partiak, a baranyai egylet az előző öt évben háromszor is bajnoki címet ünnepelhetett.

Ez a céljuk a földváriaknak is, ők is szeretnének bajnoki címet ünnepelni, s ennek érdekében mindent meg is tettek eddig az idei nyáron. A szakmai irányítást a dunaújvárosi fociban szép sikereket elérő Varga Balázsra bízták, s csupa olyan futballistát igazoltak, akik korábban NB III-as csapatokban edződtek.

A Hompót L. (Benkő) – Grabant (Gaal), Hompót D., Huszty, Áman (Kun) – Horvát, Ablonczy (De Oliveira), Farkas (Rabi) – Gellén, Puskás (Godslove), Márkvárt P. (Kökény) összeállításban futballozó fölváriak egy kiváló tempójú meccsen múlták felül a baranyaiakat, mégpedig annak köszönhetően, hogy a második félidőben jóval kezdeményezőbben, a labdát sokkal többet birtokolva játszottak. Góljaikat Puskás, Horvat és Gaal szerezte.

„Ezek a mérkőzések nagyon fontosak számunkra, hiszen jó ellenfelek ellen tudunk gyakorolni és erős csapatok ellen jobban látjuk azt is, hogy hol kell még fejlődnünk – összegezte a látottakat Varga Balázs, a közösségi oldalon. – A Pécsvárad most is bizonyította, hogy miért is a Dél-Dunántúl egyik legjobb megyei csapata. Labdabirtoklásban mindkét félidőben nagyon biztatóan játszottunk, jól építettük fel a támadásainkat, egyedül az utolsó passzok, valamint a kapu előtti megoldásaink voltak sikertelenek. A mérkőzés elején több gólt kellett volna szereznünk, de nem koncentráltunk eléggé és ezt egy jó csapat ellen nem lehet megtenni. Megérdemelten egyenlített ellenfelünk és volt kisebb problémánk is ebben az időszakban. A második félidőben sikerült fölényben játszanunk és ugyan szerencsés gólokat szereztünk, de megdolgoztunk ezekért. Van ami tetszett csapat szinten és van amin javítani fogunk már a következő héten. Több játékosunknak javulni kell még egyénileg, mert többet várok tőlük és ki kell hozzák magukból a maximumot” – fogalmazott Varga.

A földváriak kedden19 órától a szintén megye egyes Szekszárdi UFC II-t fogadják.