Mikor, ha nem most, gondolhatták a paksiak a mérkőzést megelőzően. A két csapat egymás ellen vívott eddigi húsz fővárosi bajnokijából mindössze egyet nyert meg a PFC kilenc döntetlen és tíz vereség mellett, azonban az idei forma a vendégeknek kedvezett. Waltner Róbert együttese a Fehérvárt legyőzte (2–0), a Vasassal döntetlent játszott (2–2), a kispestiek viszont az eddigi legrosszabb szezonkezdetüket produkálták nulla ponttal és 0–5-ös gólkülönbséggel.

Nem meglepő, hogy egy hete Székesfehérváron 4–0-s vereségbe beleszaladó Honvédnál négy helyen is változtatott az új edző, Tam Courts, míg az atomvárosiaknál Osváth Attila helyére visszakerült a nyitófordulóban kezdő Vas Gábor. A találkozó elején éppen a fiatal játékos hozott össze büntetőt a hazaiaknak, a jobbhátvédet Tamás Krisztián forgatta be a tizenhatoson belül. Nenad Lukics pedig magabiztosan gurította a hálóba a labdát, százkilencvennégy perc rendes játékidő után megtörve csapata hosszú gólcsendjét. Hat perccel később – továbbra is klasszikus értelembe vett helyzet nélkül – a szerb támadó megduplázta találatainak számát, aki a XIX. kerületiektől Paksra távozó Bőle Lukács kezezéséért megítélt tizenegyesnél is túljárt Rácz Gergő eszén.

A gólok előtt is a vendégek voltak aktívabbak és járatták többet a labdát az ellenfél térfelén (az első félidőben nyolc helyzetből egy talált kaput), de hátrányban a sok apró szabálytalanságok (6, illetve 8 az első negyvenöt percben) miatt folyamatos játék nem alakult ki. A szünetben három helyen is változtatott Waltner Róbert, a büntetőket összehozó játékosok mellett a középpályán is frissített a szakember. Harmincöt másodperccel a kezdőrúgás után a csereként beálló Sajbán Máté centerezése után Varga Barnabás szépíthetett volna, de a kirohanó kapus mellett nem volt már helye eltekerni a labdát.

Ami a földről nem ment öt méterről, az Haraszti Zsolt szabadrúgása után fejjel sikerült a nyáron érkező támadónak, amivel a paksiak első duplázója lett a szezonban. Majd a triplázója, miután három perccel később a páros gyarkolatilag lekopírozta az előző összejátékukat. A padlót fogó kispestiekre nem tudott rászámolni a Paks, akik magukhoz térve átvették az irányítást, s nem érdemtelenül a csereként beállt Kerezsi Zalán 17 méterről eleresztett lapos, pontos lövésével ismét megszerezte a vezetést. Az izraeli Makszim Plakuscsenko kiállításával felcsillant a remény a paksi pontszerzésre, de a Honvéd jól játszott az idővel, így a 95. percig úgy tűnt, új vezetőedzőjével elszenvedik első vereségüket az atomvárosiak. Jött azonban harmadszor is Varga, aki Sajbán kiharcolt büntetőjét értékesítette, így továbbra is veretlenül a második helyen állnak az atomvárosiak a tabellán.