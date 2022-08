A harmadik legjobban rajtoló paksi vezetőedzővé lépett elő Waltner Róbert azzal, hogy csapatát győzelemre vezette múlt héten pénteken az Újpest FC otthonában. Pedig rezgett a léc, az atomvárosiak hiába vezettek már 3–0-ra, a lilák a második félidőben tíz perc alatt visszajöttek egy gólra, de végül a három pont Paksra került.

A nyáron kinevezett szakembernél csak Horváth Ferenc (2013/2014-es szezon) és Bognár György (2020/2021) indított jobb mérleggel a Paks kispadján, előbbi kilenc, utóbbi tíz pontot gyűjtött négy forduló alatt. Veretlen viszont csak Bognár maradt ez idő alatt: az előző idény végén az MTK Budapesthez távozó edző három győzelmet és egy döntetlent, Waltner Róbert két-két sikert és döntetlent tudott elkönyvelni.

Ha azonban ma a zöld-fehérek sikerrel veszik a Kisvárda elleni mai bajnokijukat, a 44 esztendős vezetőedző fellép a képzeletbeli dobogó második fokára, letaszítva onnan Horváth Ferencet.

Könnyű dolguk biztosan nem lesz, hiszen a szabolcsi gárda is jó formában van. Török László együttese az Európa-konferencialiga selejtezőjével indította a szezont, ahol a kazah Kajrat Almatit oda-vissza verték 1–0-ra, hogy aztán a norvég Molde 4–2-es összesítéssel búcsúztassa őket a nemzetközi kupából.

A bajnokságban mindeközben veretlenek tudtak maradni: a Mezőkövesdet (4–2), a Zalaegerszeget (3–1), majd legutóbb a Fehérvárt is legyőzték (3–1), a Debrecennel (2–2) és az előző kiírás bronzérmesével, a Puskás Akadémiával pedig döntetlent értek el (1–1). Az eredmények is azt mutatják, hogy sok gólt lő a Kisvárda, azonban sokat is kap.

Csakúgy, mint a Paks, mely kapujába egyedül a Fehérvár nem talált be (2–0), a Vasas (2–2), a Bp. Honvéd (3–3) és az Újpest (3–2) is legalább kétszer mattolta a védelmet. Valamennyi gólt Rácz Gergő kapta, aki előbb koronavírus-fertőzés miatt, az utolsó bajnoki második félidejében pedig sérülés miatt pótolta Nagy Gergelyt.

Amibe mindenképpen kapaszkodhatnak az atomvárosiak az az, hogy hazai pályán idén még makulátlan a mérlegük, ez lesz ugyanis mindössze a második bajnoki mérkőzésük a Fehérvári úton. No meg abba, hogy a hazai mérlegük pozitív a Kisvárda ellen, az eddigi hat találkozóból hármat megnyertek két döntetlen és egy vereség mellett. Amikor kikaptak, a fél csapat pihent a három nappal később esedékes, Ferencváros elleni Magyar Kupa-döntő előtt.

OTP Bank Liga,6. forduló. Paksi FC–Kisvárda Master Good. Fehérvári úti Stadion, szerda, 17 óra. Tv: M4 Sport.

A további párosítás. Szerda: Fehérvár–Kecskemét 19.30 (M4 Sport+), Vasas–Ferencváros 20.30 (M4 Sport). Csütörtök: Bp. Honvéd–Újpest FC 19 (M4 Sport).

Szombaton fogadja a Paks a DVSC-t

Szeptember 10-én, szombaton 15.30 órakor rendezik a Paksi FC–Debreceni VSC bajnoki mérkőzést az OTP Bank Liga 8. fordulójában, közölte a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottsága.

A menetrend. Szeptember 10., szombat: Paks–DVSC 15.30 (M4 Sport+), Bp. Honvéd–Kecskemét 17.45 (M4 Sport+), Fehérvár–Mezőkövesd 20 (M4 Sport+). Szeptember 11., vasárnap: ZTE–Puskás Akadémia 15 (M4 Sport+), Ferencváros–Kisvárda 17.30 (M4 Sport), Újpest FC–Vasas 20 (M4 Sport).