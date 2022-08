Már három góllal is vezetett a Paksi FC az Újpest FC otthonában az OTP Bank Liga 4. fordulójában, de a második félidő közepére feltámadó lila-fehérek egy gólra visszajöttek, és a 93. percben kapufát is rúgtak...

„Idegenben az Újpest ellen nyertünk. Jó csapat volt az ellenfelünk, ezt meg is mutatta, hiszen nulla háromnál sem adta fel. Pedig nem gondoltam volna, hogy vissza tudnak jönni a meccsbe. Azt hittem, a háromgólos előny már megnyugtató, és még újabb gólokat is szerezhetünk. Diabyra külön embert állítottunk, pedig mi területet szoktunk védekezni a szögleteknél, de még így is befejelte az első gólt. A második is szabályos volt, ha a VAR úgy ítélte meg, az felért egy gyomorszájassal. Ilyenkor nem könnyű lélektanilag, meg kellett tartani az előnyt. Dicséret illet a csapatot, mert nem estünk össze, és értékes három pontot szereztünk” – értékelt a paksiak vezetőedzője.

A Paksi FC az ötödik fordulóban, szerdán 17 órától a Kisvárda Master Good csapatát fogadja.