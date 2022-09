A megyeszékhely egyesületei megtöltötték a Sport utcai létesítmény és annak környékét. Kint az atlétikával, a modellezéssel és a rádióamatőrökkel ismerkedhettek meg a gyerekek, akik bent a küzdősportoktól (thai box, ökölvívás, taekwondo) a versenytáncon át az egyéni (vívás, tenisz, asztalitenisz) és a csapatsportokig mindenben kipróbálhatták magukat.

A legnagyobb érdeklődés ezúttal is a labdajátékok (labdarúgás, kosárlabda, kézilaba) iránt volt, amik szinte a teljes küzdőteret megtöltötték. Mellettük az egyre népszerűbb esport és darts is sok kíváncsiskodó tekintetet vonzott, a bátrabbak meg is mutatták tehetségüket.