Az Atomerőmű SE klasszisa az előfutamában második helyen végzett, így magabiztosan versenyzéssel, mondhatni megerőltetés nélkül jutott be a portugáliai világbajnokság döntőjébe. Kiszli Vanda a fináléban is jól haladt a hét főből álló élbolyban, az első kör után második helyen szállt ki hajójából, ám egy aprónak látszó hiba miatt többen is elmentem mellette. A futószakasz végén már kilencedikként szállt vissza a hajóba, s bár az üldözőcsoportot húzva sikerült megközelítenie az élen haladókat, végül dobogóra sem tudott állni.

Kiszli Vandának szombaton lesz lehetősége javítani, akkor rendezik ugyanis a klasszikus táv döntőjét, melyen szintén címvédőként áll rajthoz.

A rövidkörös versenyt 2019-ben vezették be, az eddigi két világbajnokságot (2020-ban a koronavírus miatt elmaradt) a paksiak kiválósága nyerte meg. Most a svédek reménysége, a 23 esztendős Melina Andersson iratkozott fel az aranyérmesek közé.

Tizenhét év után fordult elő ismét, hogy a szakág női mezőnyében nem állt dobogóra magyar, miután Czéllai-Vörös Zsófia a hetedik helyen végzett.

Maraton világbajnokság, rövidkörös verseny, döntő

A végeredmény: 1. Melina Andersson (svéd) 14:22,83, 2. Estefania Fernandez (spanyol) 14:24,79, 3. Samantha Rees-Clark (brit) 14:29,30, 4. Kiszli Vanda 14:41,77..., 7. Czéllai-Vörös Zsófia 14:56,11 perc.